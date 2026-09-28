Draganfly en hausse après une opération boursière de 10 millions de dollars avec Unusual Machines, soutenue par Donald Trump Jr., et un fonds américain

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28 septembre - ** Les actions cotées aux États-Unis de la société canadienne de services de drones Draganfly Inc. DPRO.O ont progressé de 4,3 % à 5,58 dollars avant l'ouverture lundi, après l'annonce d'une levée de fonds de 10 millions de dollars par émission d'actions

** DPRO indique que Unusual Machines UMAC.A , dont Donald Trump Jr. est membre du comité consultatif, et un fonds d’investissement américain dont le nom n’a pas été divulgué ont chacun investi 5 millions de dollars dans la société

** L'offre directe enregistrée portant sur environ 1,9 million d'actions a été fixée à 5,35 dollars, ce qui correspond au dernier cours de vendredi

** DPRO a l’intention d’utiliser le produit net de l’offre pour accélérer le développement de capacités stratégiques de pointe et financer son fonds de roulement général

** Jett Capital Advisors et Northland Capital Markets sont les co-chefs de file de l'opération

** Cet investissement intervient alors que les investissements de la famille Trump dans plusieurs entreprises font l’objet d’une attention particulière en raison de craintes de conflits d’intérêts potentiels, notamment ses participations dans des entreprises du secteur de la défense qui sont régulièrement en concurrence pour des marchés publics

** L’action UMAC recule de 1,5 % à 23,68 dollars en pré-ouverture

** Avec environ 37,15 millions d'actions en circulation, DPRO affiche une capitalisation boursière d'environ 200 millions de dollars