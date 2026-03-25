DraftKings n'est plus confronté à un risque aigu de resserrement des positions à découvert, selon S3 Research

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

25 mars - ** Les vendeurs à découvert de DraftKings

DKNG.O ont couvert leurs positions, réduisant ainsi le risque d'un fort resserrement des positions à découvert, S3 Research

** Les actions de la société de jeux sportifs numériques ont grimpé jusqu'à 8,3 % lundi après un rapport du Wall Street Journal selon lequel les législateurs américains ont présenté un projet de loi bipartisan interdisant les paris sportifs sur les marchés de prédiction Kalshi et Polymarket

** La législation supprimerait une thèse baissière centrale contre DraftKings, poussant les investisseurs baissiers à réduire leurs positions, indique S3 Research dans une note

** Les vendeurs à découvert de DraftKings couvraient déjà leurs positions avant le catalyseur de lundi; l'intérêt à découvert de DKNG a atteint un sommet de 38,5 millions d'actions au début de février, puis a chuté de près de 6 millions d'actions en moins de six semaines - S3 Research

** Le rapport pourrait accélérer la tendance à la couverture des positions courtes qui est en cours depuis le début de l'année 2026, mais il est peu probable que la position courte restante produise "un resserrement explosif et auto-renforçant" - S3 Research

** DKNG a prévu des revenus 2026 inférieurs aux estimations du mois dernier

** L'action a baissé d'environ 40 % depuis le début de l'année et de près de 70 % par rapport à son plus haut historique de 74,38 $ en 2021