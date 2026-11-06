DraftKings en baisse après des résultats trimestriels décevants et des prévisions moroses

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

6 novembre - ** Les actions de la société de jeux en ligne DraftKings DKNG.O ont chuté de 28 % pour s'établir à 16,93 dollars en début de séance, atteignant leur plus bas niveau depuis février

** Jeudi soir, DKNG n'a pas atteint les estimations de Wall Street concernant son bénéfice et son chiffre d'affaires du troisième trimestre, l'augmentation des dépenses consacrées aux jeux en ligne ayant pesé sur sa rentabilité

** La société a également revu à la baisse ses prévisions en raison d’investissements plus importants que prévu dans les marchés de prédiction

** “Alors que l’activité principale génère les résultats escomptés, les investissements importants dans le secteur des marchés de prédiction masquent la capacité bénéficiaire, ce qui constitue un facteur négatif à court terme pour l’action”, ont déclaré les analystes de Jefferies dans une note

** DKNG a revu à la baisse ses prévisions de chiffre d’affaires pour 2026, les ramenant à une fourchette comprise entre 6,35 et 6,55 milliards de dollars, contre une fourchette initiale de 6,5 à 6,9 milliards de dollars

** La société table désormais sur un Ebitda ajusté compris entre 175 et 275 millions de dollars pour 2026, contre une fourchette précédente de 700 à 900 millions de dollars

** Le chiffre d’affaires du troisième trimestre s’élève à 1,33 milliard de dollars, contre une estimation des analystes de 1,4 milliard de dollars, selon les données compilées par LSEG

** La perte ajustée par action de 53 centimes a dépassé la perte estimée de 39 centimes

** Compte tenu des fluctuations en cours de séance, l'action affiche une baisse de près de 51 % depuis le début de l'année