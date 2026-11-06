 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

DraftKings en baisse après des résultats trimestriels décevants et des prévisions moroses
information fournie par Reuters 06/11/2026 à 16:44

Ajouter Boursorama à vos sources

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

6 novembre - ** Les actions de la société de jeux en ligne DraftKings DKNG.O ont chuté de 28 % pour s'établir à 16,93 dollars en début de séance, atteignant leur plus bas niveau depuis février

** Jeudi soir, DKNG n'a pas atteint les estimations de Wall Street concernant son bénéfice et son chiffre d'affaires du troisième trimestre, l'augmentation des dépenses consacrées aux jeux en ligne ayant pesé sur sa rentabilité

** La société a également revu à la baisse ses prévisions en raison d’investissements plus importants que prévu dans les marchés de prédiction

** “Alors que l’activité principale génère les résultats escomptés, les investissements importants dans le secteur des marchés de prédiction masquent la capacité bénéficiaire, ce qui constitue un facteur négatif à court terme pour l’action”, ont déclaré les analystes de Jefferies dans une note

** DKNG a revu à la baisse ses prévisions de chiffre d’affaires pour 2026, les ramenant à une fourchette comprise entre 6,35 et 6,55 milliards de dollars, contre une fourchette initiale de 6,5 à 6,9 milliards de dollars

** La société table désormais sur un Ebitda ajusté compris entre 175 et 275 millions de dollars pour 2026, contre une fourchette précédente de 700 à 900 millions de dollars

** Le chiffre d’affaires du troisième trimestre s’élève à 1,33 milliard de dollars, contre une estimation des analystes de 1,4 milliard de dollars, selon les données compilées par LSEG

** La perte ajustée par action de 53 centimes a dépassé la perte estimée de 39 centimes

** Compte tenu des fluctuations en cours de séance, l'action affiche une baisse de près de 51 % depuis le début de l'année

Valeurs associées

DRAFTKINGS RG-A
16,9199 USD NASDAQ -28,06%
© 2026 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

Cette analyse a été élaborée par Reuters et diffusée par BOURSORAMA le 06/11/2026 à 16:44:13.

Agissant exclusivement en qualité de canal de diffusion, BOURSORAMA n'a participé en aucune manière à son élaboration ni exercé aucun pouvoir discrétionnaire quant à sa sélection. Les informations contenues dans cette analyse ont été retranscrites « en l'état », sans déclaration ni garantie d'aucune sorte. Les opinions ou estimations qui y sont exprimées sont celles de ses auteurs et ne sauraient refléter le point de vue de BOURSORAMA. Sous réserves des lois applicables, ni l'information contenue, ni les analyses qui y sont exprimées ne sauraient engager la responsabilité BOURSORAMA. Le contenu de l'analyse mis à disposition par BOURSORAMA est fourni uniquement à titre d'information et n'a pas de valeur contractuelle. Il constitue ainsi une simple aide à la décision dont l'utilisateur conserve l'absolue maîtrise.

BOURSORAMA est un établissement de crédit de droit français agréé par l'Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution (« ACPR ») et par l'Autorité des Marchés Financiers (« AMF ») en qualité de Prestataire de services d'investissement et sous la surveillance prudentielle de la Banque Centrale Européenne (« BCE »).

Conformément à la réglementation en vigueur, BOURSORAMA établit et maintient opérationnelle une politique de gestion des conflits d'intérêts et met en place des mesures administratives et organisationnelles afin de prévenir, identifier et gérer les situations de conflits d'intérêts eu égard aux recommandations d'investissement diffusées. Ces règles contiennent notamment des dispositions relatives aux opérations financières personnelles afin de s'assurer que les collaborateurs de BOURSORAMA ne sont pas dans une situation de conflits d'intérêts lorsque Boursorama diffuse des recommandations d'investissement.

Le lecteur est informé que BOURSORAMA n'a aucun conflit d'intérêt pouvant affecter l'objectivité des analyses diffusées. A ce titre, le lecteur est informé qu'il n'existe pas de lien direct entre les analyses diffusées et les rémunérations variables des collaborateurs de BOURSORAMA. De même, il n'existe pas de liens financiers ou capitalistiques entre BOURSORAMA et les émetteurs concernés, en dehors des engagements contractuels pouvant régir la fourniture du service de diffusion.

Il est rappelé que les entités du groupe Société Générale, auquel appartient BOURSORAMA, peuvent procéder à des transactions sur les instruments financiers mentionnés dans cette analyse, détenir des participations dans les sociétés émettrices de ces instruments financiers, agir en tant que teneur de marché, conseiller, courtier, ou banquier de ces instruments, ou être représentées au conseil d'administration de ces sociétés. Ces circonstances ne peuvent en aucune manière affecter l'objectivité des analyses diffusées par BOURSORAMA.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

valeur

dernier

var.
CAC 40
8 128,29 -0,94%
Pétrole Brent
97,1 -2,24%
SOITEC
93,8 +2,36%
2CRSI
15,91 -1,91%
BIOPHYTIS
0,0425 +5,72%
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank