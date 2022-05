Dr Richard Malamut, spécialiste du développement pharmaceutique aux États-Unis, devient Directeur Médical de MedinCell

• Dr Richard Malamut est un expert des processus réglementaires et du développement clinique

• Il a supervisé la stratégie clinique initiale de mdc-IRM chez Teva (2013-2016)

• Il a été Président du Conseil Médical de MedinCell et observateur au Conseil de Surveillance de la Société

• Il intègre MedinCell au sein de la filiale américaine nouvellement créée



« Après avoir travaillé activement au sein du Conseil Médical de MedinCell, je suis ravi de rejoindre l'entreprise à plein temps en tant que Directeur Médical au moment où un premier produit est en phase finale du processus d'approbation de la FDA. J'ai hâte de contribuer au succès des autres programmes du portefeuille de MedinCell.



La technologie révolutionnaire de MedinCell permet d'apporter des améliorations cliniques significatives par rapport aux traitements existants et d’offrir de réels bénéfices aux patients dans un large éventail d'indications thérapeutiques », déclare le Dr Malamut.