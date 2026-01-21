Dr Reddy's obtient l'autorisation de vendre le générique d'Ozempic en Inde et vise 12 millions de stylos la première année

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Réécriture et ajout de commentaires d'un dirigeant d'entreprise lors de la conférence téléphonique) par Rishika Sadam et Kashish Tandon

Le fabricant indien de médicaments Dr Reddy's REDY.NS , qui a annoncé mercredi une baisse moins importante que prévu de son bénéfice trimestriel, a déclaré qu'il avait reçu l'approbation de l'autorité nationale de réglementation des médicaments pour fabriquer et vendre la version générique du médicament phare contre le diabète, l'Ozempic.

L'entreprise prévoit de vendre 12 millions de stylos injectables de Semaglutide au cours de la première année de lancement.

Le brevet du Semaglutide, le principe actif des médicaments Wegovy et Ozempic de Novo Nordisk NOVOb.CO , expire en mars 2026, ce qui permet à Reddy's et à d'autres fabricants indiens de médicaments génériques, en pleine course pour s'approprier une part du marché en plein essor de la perte de poids, de lancer des versions génériques de ces médicaments.

Ozempic est également utilisé pour la perte de poids en dehors de l'étiquetage, en raison de ses effets coupe-faim.

M. V. Ramana, directeur général des marchés de marque, a déclaré que bien qu'ils aient l'approbation pour le générique d'Ozempic pour le diabète, ils attendaient encore l'aval de l'autorité de réglementation pour le médicament contre l'obésité Wegovy.

Le fabricant américain Eli Lilly LLY.N et Novo ont lancé Mounjaro, Wegovy et Ozempic en Inde l'année dernière, et les ventes ont doublé peu de temps après le lancement.

Reddy's prévoit de collaborer avec des partenaires locaux en Inde pour le lancement du Semaglutide et dispose d'une capacité de production suffisante pour répondre à la demande, a déclaré M. Ramana lors d'une conférence de presse mercredi.

L'entreprise vise également à lancer le Semaglutide au Canada cette année, ainsi que sur les marchés émergents.

Les ventes de Semaglutide devraient être un moteur de croissance clé pour les activités nationales de Reddy's. L'entreprise a développé ses activités en Inde en lançant de nouveaux produits et en collaborant avec d'autres entreprises, ce qui a contribué à une baisse des bénéfices moins importante que prévu.

Le chiffre d'affaires des activités indiennes de la société a augmenté de 19 % pour atteindre 16,03 milliards de roupies, grâce à des hausses de prix et à la contribution de la marque Stugeron de Johnson & Johnson, acquise en septembre et spécialisée dans les traitements anti-vertigineux.

Le bénéfice net consolidé a chuté de 14,4 % pour atteindre 12,1 milliards de roupies (132 millions de dollars) au cours du trimestre qui s'est achevé le 31 décembre, dépassant l'estimation moyenne des analystes qui tablaient sur une baisse à 10,70 milliards de roupies, selon les données de LSEG.

La baisse des bénéfices, la première en cinq trimestres, est due au ralentissement des ventes de Lenalidomide, une version générique du médicament anticancéreux Revlimid de Bristol-Myers Squibb BMY.N , qui a été confronté à une pression sur les prix aux États-Unis et à une forte concurrence.

Le revenu total des opérations a augmenté de 4,4 % pour atteindre 87,53 milliards de roupies, dépassant l'estimation des analystes de 84,17 milliards de roupies.