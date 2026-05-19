Dr. Martens améliore sa rentabilité et maintient ses ambitions

Le fabricant britannique de chaussures s'envole de 7% à Londres dans le sillage de la publication de ses résultats annuels, marqués par une nette amélioration de sa rentabilité malgré un recul de ses ventes.

Le fabricant britannique de chaussures a vu son bénéfice net bondir à 23,8 millions de livres sterling sur les 52 semaines closes fin mars, contre 4,5 millions un an plus tôt. Dans le même temps, son chiffre d'affaires a reculé à 764,9 millions de livres, contre 787,6 millions lors de l'exercice précédent.

Le groupe a également choisi de maintenir son dividende annuel à 0,0255 livre par action.

Pour l'exercice 2027, Dr. Martens se montre confiant et anticipe une nouvelle croissance soutenue de son bénéfice avant impôts.

"Dr. Martens a publié des résultats annuels conformes aux attentes, avec des ventes quasiment stables mais une amélioration de sa rentabilité. Le groupe bénéficie notamment du succès de nouvelles gammes de chaussures, tandis que son activité de gros a soutenu la croissance. Malgré un contexte de consommation toujours fragile, le fabricant britannique poursuit son redressement et prévoit d'accroître ses investissements marketing ainsi que la rénovation de certains magasins. Les perspectives pour 2027 restent prudentes, mais le bénéfice devrait continuer à progresser", détaillent dans une note les analystes de Berenberg, qui maintient son opinion à l'achat sur le dossier tout en relevant sa cible à 110 pence.