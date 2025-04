DR Horton: baisse de 27% du BPA au 2e trimestre information fournie par Cercle Finance • 17/04/2025 à 15:02









(CercleFinance.com) - DR Horton publie un BPA en baisse de près de 27% à 2,58 dollars au titre de son deuxième trimestre 2024-25, avec une marge de profit imposable de 13,8% pour des revenus en recul de 15% à 7,7 milliards de dollars.



'La saison de vente du printemps a commencé plus faiblement que prévu, les acquéreurs potentiels s'étant montrés plus prudents du fait de contraintes persistantes d'accessibilité et d'une confiance des consommateurs en déclin', explique son président exécutif David Auld.



Sur la base des conditions de marché actuelles, le constructeur de maisons indique viser désormais, pour l'ensemble de 2024-25, des revenus entre 33,3 et 34,8 milliards de dollars ainsi qu'un cash-flow des activités de plus de trois milliards.





Valeurs associées D R HORTON 117,580 USD NYSE 0,00%