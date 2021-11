DPAM obtient un label catholique pour ses fonds en Italie

(NEWSManagers.com) - Degroof Petercam Asset Management vient d' obtenir la certification de conformité aux lignes directrices pour les investissements de la Conférence Episcopale Italienne (CEI) pour 11 de ses fonds gérés activement. Ces derniers sont déjà éligibles aux articles 8 et 9 de la SFDR.

Ce label, valable un an et renouvelable, certifie la cohérence des instruments financiers, des exclusions et du processus de gestion des onze fonds de DPAM avec les lignes directrices de la Conférence Episcopale Italienne contenues au sein du document intitulé " L' Eglise Catholique et la gestion des ressources financières avec des critères éthiques de responsabilité sociale, environnementale et de gouvernance " .

Outre les 17 objectifs de développement durable de l'ONU, le document de la CEI fixe d'autres objectifs : protéger la vie et la dignité humaine sous toutes ses formes, autonomiser les femmes, soutenir les familles avec enfants et leurs politiques de bien-être, réduire la production d'armes, poursuivre la justice économique et encourager la responsabilité des entreprises.

Cinq de ces fonds avaient déjà obtenu ce " label " l' an dernier. Et les six autres l' ont nouvellement obtenu cette année.

DPAM Invest B Equities Dragons Sustainable

DPAM Invest B Equities Euroland

DPAM Invest B Equities Euroland Sustainable

DPAM L Balanced Conservative Sustainable

DPAM L Bonds EUR Corporate High Yield

DPAM L Bonds EUR High Yield Short Term

DPAM Invest B Equities Europe Small Caps Sustainable

DPAM Invest B Equities Sustainable Food Trends

DPAM Invest B Real Estate Europe Dividend Sustainable

DPAM Invest B Real Estate Europe Sustainable

DPAM L Bonds Climate Trends Sustainable