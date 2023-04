- Degroof Petercam Asset Management (DPAM) vient de lancer une stratégie d’obligations émergentes en devises fortes. Ce fonds, appelé DPAM L Bonds Emerging Markets Hard Currency Sustainable, investira dans des obligations des pays émergents émises en dollar américain, euro ou livre sterling, afin de limiter le risque de change par rapport aux obligations en devises locales. Il est notamment géré par Michael Vander Elst, co-gérant de la stratégie.Le véhicule évaluera les pays émetteurs sur la base de critères ESG dont des normes jugées strictes en matière d’environnement et de santé, ainsi que des critères de transparence et de valeurs démocratiques.DPAM compte plus de 3 milliards d’euros d’encours d’obligations émergentes en devises locales. La société de gestion bruxelloise gérait près de 43,4 milliards d’euros d’encours à la fin juin 2022.

