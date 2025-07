DPAM : " l'UE a obtenu véritablement le meilleur accord qu'elle pouvait "

(AOF) - "Nous avons enfin conclu un 'accord commercial' entre l'UE et les États-Unis ! En réalité, il s'agit plutôt d'un accord-cadre visant à lancer les négociations, qui ne constitue qu'une première étape facile vers la conclusion d'un accord commercial définitif. Certains diront que ce nouvel accord commercial est défavorable à l'Europe, et ils ont raison dans la mesure où le niveau des droits de douane convenu est moins avantageux qu'auparavant (passant de 1,5% à 15%) ", explique Lowie Debou, fixed income fund manager chez DPAM.

" Cependant, parmi les différents scénarios et niveaux de droits de douane possibles, il s'agit véritablement du meilleur accord que l'UE pouvait obtenir, car il est conforme à l'accord commercial conclu par le Japon et bien plus avantageux que le niveau qui serait appliqué à partir du mois d'août ", précise l'analyste.

Compte tenu de l'augmentation considérable du niveau des droits de douane de l'UE, cela devrait encore avoir un impact significatif sur la croissance de l'UE, même si les marchés ont complètement écarté ce scénario de croissance quelques jours seulement après les premières annonces de droits de douane réciproques début avril.

Du côté positif, cela devrait faciliter quelque peu la prise de décision de la BCE, car l'une de ses craintes était qu'une augmentation des droits de douane américains entraîne des mesures de rétorsion de la part de l'UE, ce qui aurait également entraîné une hausse des prix dans l'UE.

" Nous avons toujours écarté cette crainte, car les représailles de l'UE seraient très ciblées (sur le plan politique) et n'auraient pas d'effet inflationniste. La BCE ne partageant pas notre point de vue, cela devrait lui apporter une plus grande certitude dans l'élaboration de sa politique ", fait savoir Lowie Debou.

En conclusion, même dans un contexte positif où l'incertitude économique devrait diminuer, malgré un niveau tarifaire plus élevé, les effets sur la croissance resteront négatifs et les risques d'inflation (plus élevée) ont diminué.

" Ainsi, bien que la BCE estime être dans une bonne position avec des taux directeurs à 2 %, nous pensons qu'elle devra continuer à baisser le taux de dépôt, car la zone euro continue de croître en deçà de son potentiel (même si la situation s'est améliorée) et la tendance désinflationniste reste très intacte. Avec les taux d'intérêt européens à leur niveau actuel, cela devrait inciter fortement les investisseurs à augmenter leur exposition ", conclut Lowie Debou.