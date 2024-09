DPAM dévoile une stratégie value dédiée à la transition énergétique

(AOF) - DPAM a lancé une stratégie dédiée à la transition énergétique au sein de son offre d’actions " value ". " (…) L'objectif est de sélectionner, dans chaque secteur, les chefs de file qui mèneront la transition vers une économie à faibles émissions de carbone. En effet, pour faciliter cette transition, il est plus judicieux de détenir des entreprises fortement émettrices et de s'engager auprès d'elles plutôt que d'éviter ces secteurs et de manquer l'occasion de mener le changement ", explique le gestionnaire d'actifs.

" En investissant et en s'engageant auprès d'entreprises dans des secteurs à forte émission ou à forte intensité carbone pour qu'elles se fixent des objectifs de décarbonisation crédibles et alignés sur les accords de Paris et qu'elles engagent les capitaux nécessaires pour les atteindre, nous sommes convaincus que les investisseurs sont en mesure de faciliter la transition, conformément à leur devoir fiduciaire et, en fin de compte, créer un véritable impact économique ", a déclaré Lorenzo van der Vaeren, gérant actions fondamentales chez DPAM.

Cette stratégie d'investissement est classée article 8 du règlement SFDR.