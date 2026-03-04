 Aller au contenu principal
DP World de Dubaï déclare que les terminaux du port de Jebel Ali fonctionnent normalement
information fournie par Reuters 04/03/2026 à 18:38

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

DP World de Dubaï a déclaré que tous les terminaux du port de Jebel Ali aux Émirats arabes unis continuaient à fonctionner normalement, a rapporté mercredi l'agence de presse de l'État émirati.

Les opérations dans le port ont repris le 2 mars après avoir été suspendues en raison des attaques iraniennes contre le pays du Golfe.

Guerre en Iran

Valeurs associées

Gaz naturel
3,05 USD NYMEX 0,00%
Pétrole Brent
81,80 USD Ice Europ -0,20%
Pétrole WTI
75,19 USD Ice Europ +0,32%
