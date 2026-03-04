DP World de Dubaï déclare que les terminaux du port de Jebel Ali fonctionnent normalement

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))
DP World de Dubaï a déclaré que tous les terminaux du port de Jebel Ali aux Émirats arabes unis continuaient à fonctionner normalement, a rapporté mercredi l'agence de presse de l'État émirati.
Les opérations dans le port ont repris le 2 mars après avoir été suspendues en raison des attaques iraniennes contre le pays du Golfe.
