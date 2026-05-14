Doximity chute après des prévisions de chiffre d'affaires pour l'exercice 2027 inférieures aux attentes

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

14 mai - ** L'action de Doximity DOCS.N recule de 20,6% à 18,58 $ en pré-ouverture

** Mercredi soir, la société de télésanté a annoncé que son chiffre d'affaires pour l'exercice 2027 devrait se situer entre 664 et 676 millions de dollars, un chiffre inférieur aux estimations de Wall Street qui s'élevaient à 688,9 millions de dollars - LSEG

** Le chiffre d'affaires de DOCS au quatrième trimestre, à 145,4 millions de dollars, dépasse les estimations de 144,1 millions de dollars

** Le BPA ajusté de la société au quatrième trimestre, à 26 cents, est inférieur aux estimations de 28 cents

** "Nous abaissons notre objectif de cours pour DOCS à 27 dollars, nos craintes concernant le ralentissement du taux de croissance de la société pour s'aligner davantage sur la croissance globale du marché s'étant confirmées" - la société de courtage Needham

** "DOCS profite de l'exercice 2027 pour intensifier ses investissements dans l'IA, alors que la société cherche à dégager des budgets supplémentaires grâce à sa nouvelle offre de recherche IA destinée au secteur pharmaceutique" - Needham

** Au moins deux sociétés de courtage ont abaissé leur objectif de cours pour DOCS

** À la clôture d'hier, l'action affichait une baisse de 47,2% depuis le début de l'année