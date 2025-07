Dow: vers la fermeture de trois actifs en Europe information fournie par Cercle Finance • 07/07/2025 à 14:00









(CercleFinance.com) - Le groupe de chimie Dow annonce que, dans le cadre du suivi des actions sur ses actifs européens annoncé en avril dernier, son conseil d'administration a approuvé la fermeture de trois actifs amont en Europe.



Il prévoit ainsi de fermer un craqueur d'éthylène à Böhlen et des installations de chlore-alcali et de vinyle (CAV) à Schkopau au dernier trimestre 2027, en Allemagne, ainsi qu'une usine de siloxanes de base à Barry vers la mi-2026, au Royaume-Uni.



La fermeture de ces actifs permettra au groupe américain de redimensionner ses capacités et de supprimer les parties plus coûteuses et énergivores de son portefeuille dans la région, ce qui l'aidera à optimiser ses marges.



Du fait de ces mesures, Dow prendra des charges allant de 630 à 790 millions de dollars. Environ 800 postes seront concernés, en plus de la réduction des effectifs d'environ 1500 postes dans le monde annoncée en janvier.





