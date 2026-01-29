 Aller au contenu principal
Dow supprime 4 500 emplois et prévoit un chiffre d'affaires faible en raison de l'atonie de la demande
information fournie par Reuters 29/01/2026 à 13:17

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Mise à jour des actions et ajout de détails, citation du directeur général au paragraphe 6)

Dow DOW.N va supprimer environ 4 500 emplois, soit 13 % de son effectif total, dans le cadre d'une vaste restructuration visant à accroître sa rentabilité d'au moins 2 milliards de dollars, tout en prévoyant un chiffre d'affaires inférieur aux attentes pour le premier trimestre en raison de la faiblesse persistante de la demande.

Les actions de la société ont chuté de 3 % dans les échanges avant bourse jeudi.

Les producteurs mondiaux de produits chimiques réévaluent leurs stratégies dans un contexte de stagnation de la demande, de hausse des coûts de production en Europe, d'évolution des exigences réglementaires et de surabondance persistante de l'offre mondiale.

Dow, qui a entamé un examen stratégique de certains actifs européens en 2024, a également réévalué sa propriété d'actifs non essentiels dans l'ensemble de son portefeuille mondial, y compris la production d'électricité et de vapeur et les pipelines.

L'année dernière, la société a conclu la vente d'une participation de 40 % dans certains actifs d'infrastructure de la côte américaine du Golfe du Mexique à un fonds géré par Macquarie Asset Management pour un montant de 2,4 milliards de dollars, afin de se concentrer davantage sur ses activités chimiques. Elle a ensuite vendu une participation supplémentaire pour 540 millions de dollars en septembre.

"En 2025, nous avons réalisé plus de la moitié de nos 6,5 milliards de dollars d'actions de soutien à court terme en matière de trésorerie et de coûts, y compris la réalisation accélérée de plus de 400 millions de dollars d'économies de coûts dans le cadre de notre programme d'un milliard de dollars", a déclaré le directeur général Jim Fitterling.

Dow, qui exploite des sites de production dans 29 pays et emploie environ 34 600 personnes, s'attend à devoir supporter entre 1,1 et 1,5 milliard de dollars de coûts non récurrents liés à la restructuration en 2026 et 2027.

PRÉVISIONS DE REVENUS EN BAISSE

Dow prévoit maintenant un chiffre d'affaires net de 9,4 milliards de dollars pour le premier trimestre, ce qui est inférieur à l'estimation moyenne des analystes de 10,33 milliards de dollars, selon les données compilées par LSEG.

Le chiffre d'affaires net du quatrième trimestre clos le 31 décembre pour son segment emballages et plastiques spécialisés, le plus important en termes de revenus, a chuté de 10,7 % à 4,74 milliards de dollars par rapport à l'année précédente, en raison de la baisse des prix des polymères.

L'entreprise, basée dans le Michigan, a annoncé une perte ajustée de 34 cents par action, inférieure aux prévisions, alors que les analystes tablaient en moyenne sur une perte de 46 cents.

