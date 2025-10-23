 Aller au contenu principal
Dow progresse après une perte moins importante que prévu au troisième trimestre
information fournie par Reuters 23/10/2025 à 12:16

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

23 octobre - ** Les actions de la société chimique Dow

DOW.N en hausse de 2,2 % à 22,18 $ avant le marché ** La société affiche une perte trimestrielle ajustée plus faible que prévu au troisième trimestre ** La société déclare une perte ajustée de 19 cents par action pour le trimestre terminé le 30 septembre, par rapport à l'estimation moyenne des analystes d'une perte de 29 cents par action, selon les données compilées par LSEG

** A la dernière clôture, le DOW a baissé de 57% depuis le début de l'année

Valeurs associées

DOW
21,705 USD NYSE -0,14%
