Dow met en avant la hausse des coûts et les risques de capacité liés aux perturbations prolongées au Moyen-Orient

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* Dow prévoit un chiffre d'affaires et un bénéfice de base en hausse pour le deuxième trimestre

* La société affiche une perte moins importante que prévu au premier trimestre

* Dow suspend la comptabilisation de la perte de Sadara

(Mise à jour des actions et ajout du commentaire de la conférence téléphonique au paragraphe 5) par Pooja Menon

Le fabricant de produits chimiques Dow DOW.N a déclaré jeudi qu'il s'attendait à ce que les perturbations de l'approvisionnement liées au conflit au Moyen-Orient persistent jusqu'en 2026, mettant en garde contre des coûts plus élevés et des retards potentiels dans les ajouts de capacité prévus dans l'industrie.

Les actions de la société basée dans le Michigan étaient en baisse de 2,2 % dans des échanges volatils.

Les tensions persistantes dans la région sont susceptibles de maintenir les prix du pétrole et du naphta à un niveau élevé, ce qui accentue la courbe des coûts mondiaux pour les producteurs, a déclaré Dow lors d'une conférence téléphonique après la publication des résultats.

Dow a ajouté que le conflit pourrait retarder ou annuler les expansions de capacité prévues dans l'ensemble du secteur, tout en augmentant la pression en faveur d'une rationalisation des capacités, les entreprises réévaluant leurs investissements dans un contexte d'incertitude accrue et de perturbations de la chaîne d'approvisionnement.

La fermeture du détroit d'Ormuz à la suite de tensions régionales accrues a perturbé les flux de pétrole et de produits pétrochimiques , ce qui a eu pour effet de restreindre l'offre mondiale de produits chimiques et de faire grimper les prix des plastiques et des polymères.

"Nous prévoyons que les fermetures, les limitations des matières premières et les contraintes logistiques continueront à modifier la disponibilité des produits de polyéthylène dans les régions", a déclaré Karen Carter, directrice de l'exploitation, qui deviendra la nouvelle directrice générale le 1er juillet.

Le resserrement de l'offre se répercute déjà sur les prix, ce qui a permis à Dow de prévoir un revenu et un bénéfice de base pour le deuxième trimestre supérieurs aux attentes de Wall Street, car la hausse des prix et la limitation de l'offre commencent à faire augmenter les marges.

"La toile de fond des marges a commencé à s'infléchir positivement en mars à la suite des contraintes de l'offre mondiale, alors que les impacts du conflit au Moyen-Orient se sont rapidement généralisés", a déclaré le directeur général Jim Fitterling.

Les analystes estiment que les producteurs de produits chimiques nord-américains sont relativement avantagés, car ils bénéficient d'une grande disponibilité des matières premières.

Dow prévoit maintenant un chiffre d'affaires d'environ 12 milliards de dollars pour le deuxième trimestre, supérieur à l'estimation moyenne des analystes de 11,3 milliards de dollars, selon les données de LSEG, et un bénéfice de base d'environ 2 milliards de dollars par rapport aux attentes de 1,6 milliard de dollars.

La société a également suspendu la comptabilisation des pertes de Sadara Chemical, sa coentreprise avec Saudi Aramco 2223.SE , après que le passif a atteint les obligations existantes en vertu des règles comptables. Sadara a récemment arrêté la production dans son complexe de Jubail, citant les perturbations de la chaîne d'approvisionnement dues à la guerre en Iran.

Dow a déclaré une perte ajustée de 14 cents par action pour le trimestre clos le 31 mars, alors que les analystes estimaient en moyenne que la perte serait de 29 cents par action.