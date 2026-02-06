 Aller au contenu principal
Dow Jones : le phare céleste au milieu d'un stress généralisé, teste les 50.000
information fournie par Zonebourse 06/02/2026 à 19:04

Krach des "cryptos", un "VIX" à 22,5 (lié au S&P500), un nouveau "plash krach" sur l'argent (-25% de 90 vers 65$/Oz en 24 heures), une préouverture négative de -1% sur le Nasdaq ce vendredi matin... et voici le Dow Jones en hausse de 2,2% en 3 heures de cotations, pulvérisant le précédent record des 49.600Pts, dans le sillage de Nvidia (sa plus grosse composante) qui flambe de 7,5%, puis de JP-Morgan (la 3ème plus grosse après Microsoft) et Goldman Sachs (avec zéro chiffre macro décisif ni la moindre variation sur le marché obligataire).
Oublié les 3 jours de purge sur le Nasdaq et le "S&P", les taux longs qui ne baissent plus depuis des mois, ce soir, tous les médias feront leur "une " avec le Dow Jones à 50.000... et l'espoir d'un 10ème mois de hausse consécutif.
La marge de progression du Dow Jones par rapport à la résistance long terme (issue des sommets de juin 2021 vers 35.000) est quasi nulle, le récent épisode de consolidation latérale 48.450/49.600 valide un objectif de 50.750.

Copyright (c) 2026 Zonebourse.com. Tous droits de reproduction réservés. Les informations et analyses diffusées par Zonebourse le sont à titre exclusivement informatif. Le lecteur reste seul responsable de leur interprétation et de l'utilisation des informations mises à sa disposition, sans recours contre Surperformance SAS, éditrice de Zonebourse.com.

