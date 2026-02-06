Dow Jones : le phare céleste au milieu d'un stress généralisé, teste les 50.000
information fournie par Zonebourse 06/02/2026 à 19:04
Oublié les 3 jours de purge sur le Nasdaq et le "S&P", les taux longs qui ne baissent plus depuis des mois, ce soir, tous les médias feront leur "une " avec le Dow Jones à 50.000... et l'espoir d'un 10ème mois de hausse consécutif.
La marge de progression du Dow Jones par rapport à la résistance long terme (issue des sommets de juin 2021 vers 35.000) est quasi nulle, le récent épisode de consolidation latérale 48.450/49.600 valide un objectif de 50.750.
