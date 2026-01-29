Dow chute après avoir annoncé de faibles revenus en raison d'une demande atone

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Mises à jour)

29 janvier - ** Les actions du fabricant de produits chimiques Dow DOW.N chutent de 5,5 % à 26,25 $

** Dow prévoit des revenus pour le premier trimestre inférieurs aux estimations en raison de la faiblesse de la demande

** La société prévoit un chiffre d'affaires net de 9,4 milliards de dollars au premier trimestre, inférieur à l'estimation moyenne des analystes de 10,33 milliards de dollars, selon les données compilées par LSEG

** La société indique qu'elle supprimera environ 4 500 postes et s'est fixé pour objectif d'augmenter son bénéfice de base ajusté à court terme d'au moins 2 milliards de dollars

** Dow prévoit près de 1,1 à 1,5 milliard de dollars de coûts non récurrents, dont près de 600 à 800 millions de dollars d'indemnités de licenciement

** La société affiche une perte ajustée de 34 cents par action pour le quatrième trimestre, contre une perte de 46 cents par action estimée par les analystes

** En 2025, l'action Dow a baissé de 41,7 %