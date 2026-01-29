 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Dow chute après avoir annoncé de faibles revenus en raison d'une demande atone
information fournie par Reuters 29/01/2026 à 15:59

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Mises à jour)

29 janvier - ** Les actions du fabricant de produits chimiques Dow DOW.N chutent de 5,5 % à 26,25 $

** Dow prévoit des revenus pour le premier trimestre inférieurs aux estimations en raison de la faiblesse de la demande

** La société prévoit un chiffre d'affaires net de 9,4 milliards de dollars au premier trimestre, inférieur à l'estimation moyenne des analystes de 10,33 milliards de dollars, selon les données compilées par LSEG

** La société indique qu'elle supprimera environ 4 500 postes et s'est fixé pour objectif d'augmenter son bénéfice de base ajusté à court terme d'au moins 2 milliards de dollars

** Dow prévoit près de 1,1 à 1,5 milliard de dollars de coûts non récurrents, dont près de 600 à 800 millions de dollars d'indemnités de licenciement

** La société affiche une perte ajustée de 34 cents par action pour le quatrième trimestre, contre une perte de 46 cents par action estimée par les analystes

** En 2025, l'action Dow a baissé de 41,7 %

Valeurs associées

DOW
26,290 USD NYSE -5,26%
© 2026 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank