Dow affiche une perte moins importante que prévu au premier trimestre

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Le groupe chimique Dow Inc DOW.N a affiché jeudi une perte ajustée plus faible que prévu au premier trimestre, aidé par des prix plus élevés et des mesures de réduction des coûts.

La société basée dans le Michigan a déclaré une perte ajustée de 14 cents par action pour le trimestre clos le 31 mars, par rapport à l'estimation moyenne des analystes d'une perte de 29 cents par action, selon les données compilées par LSEG.