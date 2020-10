Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Douze militaires tués dans des attaques dans le centre du Mali Reuters • 13/10/2020 à 14:49









BAMAKO, 13 octobre (Reuters) - Au moins 12 militaires ont été tués dans deux attaques "terroristes" dans le centre du Mali, a annoncé mardi l'armée malienne, qui fait aussi état de "disparus" dans ses rangs. Le poste militaire de Sokoura, dans la région de Mopti, a été la cible d'une première attaque dans la nuit de lundi à mardi, qui a fait neuf morts et des blessés dans les rangs de l'armée. Des renforts envoyés sur place ont ensuite été pris dans une embuscade qui a coûté la vie à trois militaires, selon l'armée, qui affirme avoir tué neuf "terroristes". (Tiemoko Diallo version française Bertrand Boucey, édité par Blandine Hénault)

