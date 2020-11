Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Double explosion meurtrière dans le centre de l'Afghanistan Reuters • 24/11/2020 à 16:21









KABOUL, 24 novembre (Reuters) - Une double explosion dans la province de Bamiyan, dans le centre de l'Afghanistan, a fait au moins 14 morts et 45 blessés, ont annoncé mardi les autorités locales. Les explosifs, cachés en bordure d'une route, ont tué 12 civils et deux agents de la circulation, a précisé Zabardast Safai, le chef de la police de la province. Cette double explosion survient alors que s'est ouverte ce mardi à Genève une nouvelle conférence des donateurs pour l'Afghanistan. (Bureau de Kaboul; version française Claude Chendjou, édité par Jean-Michel Bélot)

