"Double effet kiss cool" : grâce aux JO, ADP s'attend à une hausse du tourisme en 2025

La France est célébrée à l'international, grâce à une organisation sans couacs des Jeux olympiques saluée dans le monde entier. De quoi booster le tourisme pour les années à venir ? C'est ce que prévoit Augustin de Romanet, le président-directeur général du groupe ADP (Aéroports de Paris), sur franceinfo ce jeudi 8 août. "Le nombre de touristes qui devraient venir en 2025 sera très, très accru", a-t-il affirmé, évoquant "un double effet kiss cool" avec, d'une part, un effet de rattrapage de touristes qui ont préféré éviter Paris durant la période des JO, et d'autre part, une attractivité nouvelle de la capitale du fait de la compétition.

Les JO n'ont pour l'instant pas d'impact sur le trafic aérien, qui est "neutre" conformément aux attentes. "Ce qu'on observe sur toutes les Olympiades - à Athènes, à Londres -, c'est que vous avez plus de spectateurs et d'athlètes, mais moins de gens qui viennent en touristes. On observe dans les aéroports parisiens que le transport origine-destination - les touristes qui viennent à Paris sans correspondance - sont moins nombreux. En revanche, la correspondance est plus nombreuse", a-t-il détaillé. "A Orly, nous sommes à peu près à 110% du trafic de 2019 et à Charles-de-Gaulle à 92% en raison du fait que nous n'avons toujours pas retrouvé la connectivité avec la Chine pour des raisons totalement indépendantes des JO", a ajouté Augustin de Romanet.

Début août, le Premier ministre Gabriel Attal a dit "s'attendre à de très fortes retombées des JO en matière touristique et donc économique dans les années à venir", prenant l'exemple des Olympiades de Londres qui avaient engendré des conséquences positives "pendant quatre, cinq, voire six ans après". "Ces Jeux sont très positifs pour le pays, à tous points de vue", a affirmé le chef du gouvernement.