Double actualité pour Sanofi
information fournie par Zonebourse 27/02/2026 à 14:18

Le Comité des médicaments à usage humain de l'Agence européenne a formulé un avis positif sur l'Acoziborole Winthrop en tant que traitement oral à dose unique pour la maladie du sommeil à gambiense à des stades précoces et avancé chez les adultes ainsi que chez les adolescents de 12 ans et plus pesant au moins 40 kilos.

Cette recommandation s'appuie sur une étude de phase 2/3, qui démontre jusqu'à 96% de taux de réussite à 18 mois à des stades précoces et avancés de T.b. gambiense , la forme la plus courante de la maladie du sommeil.

Transmise par la piqûre d'une mouche tsé-tsé infectée, la trypanosomiase humaine africaine, communément appelée maladie du sommeil, est presque toujours mortelle sans traitement.

En parallèle, le laboratoire français a annoncé que le Dupixent, développé avec l'américain Regeneron, avait reçu un avis positif du Comité des médicaments à usage humain de l'Agence européenne du médicament. Ce dernier recommande l'utilisation du Dupixent dans l'Union européenne pour le traitement de l'urticaire chronique spontanée (UCS). La recommandation concerne les enfants âgés de 2 à 11 ans atteints d'UCS modérée à sévère, qui présentent une réponse inadéquate aux antihistaminiques H1, qui n'ont jamais reçu de traitement anti-immunoglobuline.

Le traitement est déjà approuvé dans cette indication chez certains adultes et adolescents dans plusieurs juridictions aux Etats-Unis, dans l'Union européenne et au Japon.

