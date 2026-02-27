Double actualité pour Sanofi
information fournie par Zonebourse 27/02/2026 à 14:18
Cette recommandation s'appuie sur une étude de phase 2/3, qui démontre jusqu'à 96% de taux de réussite à 18 mois à des stades précoces et avancés de T.b. gambiense , la forme la plus courante de la maladie du sommeil.
Transmise par la piqûre d'une mouche tsé-tsé infectée, la trypanosomiase humaine africaine, communément appelée maladie du sommeil, est presque toujours mortelle sans traitement.
En parallèle, le laboratoire français a annoncé que le Dupixent, développé avec l'américain Regeneron, avait reçu un avis positif du Comité des médicaments à usage humain de l'Agence européenne du médicament. Ce dernier recommande l'utilisation du Dupixent dans l'Union européenne pour le traitement de l'urticaire chronique spontanée (UCS). La recommandation concerne les enfants âgés de 2 à 11 ans atteints d'UCS modérée à sévère, qui présentent une réponse inadéquate aux antihistaminiques H1, qui n'ont jamais reçu de traitement anti-immunoglobuline.
Le traitement est déjà approuvé dans cette indication chez certains adultes et adolescents dans plusieurs juridictions aux Etats-Unis, dans l'Union européenne et au Japon.
Valeurs associées
|81,2900 EUR
|Euronext Paris
|+0,51%
A lire aussi
-
(Actualisé avec Amazon, cours en avant-Bourse et contrats à terme) Principales valeurs à suivre vendredi à Wall Street, où les contrats à terme sur les principaux indices suggèrent une ouverture en baisse de 1,02% pour le Dow Jones .DJI , de 0,84% pour le Standard ... Lire la suite
-
L'accusation a demandé vendredi d'alourdir à vingt ans de réclusion criminelle les peines en appel des deux initiateurs d'une campagne de haine contre Samuel Paty, lancée avant sa décapitation par un jihadiste tchétchène pour avoir montré des caricatures du Prophète ... Lire la suite
-
S'il "s'agit là d'une provocation en provenance de la Russie, elle est parfaitement dérisoire et ridicule" commente le ministre français des Affaires étrangères Jean-Noël Barrot lors d'une visite à bord du Charles de Gaulle à Malmö. Un drone a été repéré et brouillé ... Lire la suite
-
(Zonebourse.com) Nous soldons la position sur le turbo CALL Société Générale B681S portant sur le titre Deutsche Börse AG à 2.59 EUR. Ce produit dérivé a été conseillé à 2.42 EUR, soit un gain de +7.02% pour cette recommandation. Zonebourse.com - Laurent Polsinelli ... Lire la suite
Mes listes
Une erreur est survenue pendant le chargement de la liste
0 commentaire
Vous devez être membre pour ajouter un commentaire.
Vous êtes déjà membre ? Connectez-vous
Pas encore membre ? Devenez membre gratuitement
Signaler le commentaireFermer