Double actualité chinoise pour GSK
information fournie par Zonebourse 30/03/2026 à 09:43
D'un part, l'Administration nationale des produits médicaux de Chine a approuvé l'Exdensur comme traitement d'entretien complémentaire de l'asthme sévère caractérisé par un phénotype éosinophilique (un type d'asthme plus grave) chez les patients adultes et pédiatriques âgés de 12 ans et plus. Cette validation repose sur deux essais de phase III, qui ont démontré que le produit de GSK permettait une réduction durable des exacerbations avec deux doses par an par rapport au placebo, les deux étant ajoutés au traitement standard.
La société indique que son traitement est le premier et seul biomédicament à très longue durée d'action en Chine pour le traitement de ce type d'asthme. Cette maladie concerne plus de deux millions de personnes en Chine.
D'autre part, toujours dans l'Empie du Milieu, GlaxoSmithKline, a indiqué que la même autorité avait accepté d'examiner la demande d'autorisation de mise sur le marché pour le Bépirovirsen. Il s'agit d'un traitement expérimental destiné au traitement de l'hépatite B chronique chez l'adulte. Cette maladie touche près de 250 millions de personnes dans le monde, dont environ 75 millions en Chine.
Lors d'essais de phase III, le produit de GSK a démontré une efficacité supérieure, avec un taux de guérison fonctionnelle (lorsque la maladie est indétectable dans le sang 24 semaines après l'arrêt du traitement) statistiquement significatif et cliniquement probant par rapport au traitement standard seul. En parallèle, l'effet était encore plus marqué chez les patients présentant des niveaux initiaux d'AgHBs plus faibles, il s'agit de l'antigène de surface du virus de l'hépatite B qui est le principal marqueur biologique utilisé pour diagnostiquer une infection. Enfin, le profil de sécurité du Bepirovirsen est maîtrisé, avec une tolérance observée conforme aux études précédentes.
Valeurs associées
|2 064,500 GBX
|LSE
|+0,76%
A lire aussi
-
SYNTHESE Le MACD est négatif et inférieur à sa ligne de signal. Cette configuration dégrade les perspectives sur le titre. Le RSI n'indique pas encore une survente donc la poursuite de la baisse est techniquement possible. Les indicateurs stochastiques ne donnent ... Lire la suite
-
Universal Music Group (UMG) grimpe de 4,4% à Amsterdam, entouré après l'annonce de son intention de mettre en place un programme de rachat d'actions pour un montant total de 500 MEUR, programme qui sera exécuté par un courtier indépendant. "La stratégie d'allocation ... Lire la suite
-
Sodexo grimpe en Bourse lundi à la faveur d'un relèvement de recommandation par Jefferies, qui passe à "acheter" sur le titre, le courtier américain considérant que l'arrivée d'un DG externe à la tête du groupe de restauration collective crée les conditions ... Lire la suite
-
SYNTHESE Le MACD est négatif, mais il se situe au-dessus de sa ligne de signal : la tendance est en train de changer. Maintenant, le MACD doit franchir zéro pour que la hausse se poursuive dans les jours à venir. L'indicateur principal de la force du mouvement ... Lire la suite
Mes listes
Une erreur est survenue pendant le chargement de la liste
0 commentaire
Vous devez être membre pour ajouter un commentaire.
Vous êtes déjà membre ? Connectez-vous
Pas encore membre ? Devenez membre gratuitement
Signaler le commentaireFermer