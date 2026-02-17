Dossier sur l'Inde : la fanfare de l'IA se heurte à l'opposition politique

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(India File est publié tous les mardis. Vous pensez que votre ami ou collègue devrait nous connaître? Transmettez-lui cette lettre d'information. Ils peuvent également s'abonner ici .)

17 février - 17 février - Par Ira Dugal, rédacteur en chef de Financial News, avec l'équipe mondiale de Reuters

Des leaders mondiaux de la technologie se sont rendus à New Delhi cette semaine, alors que l'Inde accueille son premier grand sommet sur l'intelligence artificielle. Cette rencontre ne pouvait pas mieux tomber, car les ramifications de l'essor de l'intelligence artificielle font l'objet d'un examen approfondi. C'est ce qui nous intéresse cette semaine.

Alors que l'utilisation de l'IA se développe, quels types de garde-fous vous semblent essentiels pour l'Inde? Écrivez-moi à ira.dugal@thomsonreuters.com.

Les investisseurs indiens investissent massivement dans les ETF sur l'or, les rendements de ce métal étant supérieurs à ceux des actions. Pour en savoir plus, faites défiler la page.

CETTE SEMAINE EN ASIE

** L'armée américaine se prépare à des opérations en Iran qui pourraient durer des semaines

** Les voitures étrangères affluent vers la Russie via la Chine, évitant les sanctions de la guerre en Ukraine

** Après le soulèvement de la génération Z, le vote au Bangladesh montre les limites du pouvoir des jeunes

** ByteDance développe une puce d'IA et est en pourparlers avec Samsung pour la fabrication, selon des sources

** La ruée des voyages du Nouvel An lunaire en Chine est la plus grande migration annuelle au monde

LES GRANDS NOMS DE L'IA SE RENDENT À NEW DELHI

La royauté de l'IA - de Sam Altman de l'OpenAI à Sundar Pichai de Google - est descendue à New Delhi pour l'événement tournant AI Impact, accueilli par l'Inde pour la première fois.

Le sommet, dont le thème central est "les gens, la planète et le progrès", devrait donner lieu à des discussions déterminantes, allant de l'impact de l'IA sur la vie quotidienne à la manière dont elle remodèle l'emploi et l'environnement.

La demande de services autour de l'événement d'une semaine a explosé: les billets d'avion ont grimpé en flèche, les hôtels de luxe facturent jusqu'à 2 000 dollars la nuit, et le site devrait être plein à craquer de personnalités allant des politiciens les plus en vue aux chefs d'entreprise internationaux.

Le directeur général de Nvidia, Jensen Huang, s'est toutefois retiré de l'événement , en raison de "circonstances imprévues".

L'Inde, largement considérée comme à la traîne dans le domaine de l'IA malgré son vaste réservoir de talents technologiques, s'empresse de développer ses capacités en matière d'IA, dans ce qu'elle considère comme une opportunité de 130 milliards de dollars d'ici à 2032. Des entreprises telles que Google et OpenAI considèrent désormais le pays le plus peuplé du monde comme leur prochain grand marché de croissance.

Avec plus de 800 millions d'internautes et des données abondantes, l'Inde est une perspective alléchante pour la croissance de l'IA, mais ce ne sera pas facile, écrit Ujjaini Dutta, chroniqueur à Reuters Breakingviews, dans cet article.

Le sommet coïncide avec des inquiétudes croissantes quant au pouvoir perturbateur de l'IA sur les marchés nationaux et internationaux. Les actions du secteur indien des technologies de l'information ont récemment été secouées par ces inquiétudes.

Les régulateurs indiens tentent de trouver un équilibre entre les risques et les avantages de la technologie.

L'un des plus grands risques pour l'Inde - où les emplois formels restent rares - est l'impact potentiel sur l'emploi. Les centres d'appel, piliers de l'économie de services indienne, en ressentent déjà les effets. Les journalistes de Reuters Munsif Vengattil et Aditya Kalra ont fait état de la nouvelle vague de chatbots d'IA remplaçant les agents humains.

"Le déploiement rapide et non calibré de l'IA peut stimuler la production, mais risque de déplacer des segments de la main-d'œuvre plus rapidement que l'économie ne peut les réabsorber", a averti le conseiller économique en chef du gouvernement indien, V. Anantha Nageswaran, dans un rapport publié le mois dernier.

M. Nageswaran a également fait part de deux autres préoccupations: l'opacité de nombreux modèles d'IA et la forte demande en centres de données - une infrastructure qui pourrait peser sur une économie aux ressources déjà limitées.

Le dossier sur l'Inde a exploré ces risques dans une édition précédente; si vous l'avez manquée, vous pouvez la consulter ici .

UN MALAISE CROISSANT

Malgré l'engouement pour l'IA, les autorités sont de plus en plus préoccupées par cette technologie.

Dans les règles révisées publiées au début du mois, le gouvernement a défini pour la première fois le contenu généré par l'IA et a confié aux plateformes de médias sociaux la responsabilité de veiller à ce que ce matériel soit clairement étiqueté. Ces changements s'accompagnent d'une obligation plus large de supprimer tout contenu illicite dans un délai de trois heures, alors que le délai précédent était de 36 heures.

Les régulateurs financiers deviennent également plus prudents. La Reserve Bank of India a demandé aux prêteurs d'adopter des politiques approuvées par le conseil d'administration régissant l'utilisation de l'IA et de mettre à disposition des informations sur les modèles d'IA pour les audits internes et externes, le cas échéant.

Elle a également déclaré que les modèles utilisés dans la prise de décision financière doivent inclure une supervision humaine et que l'utilisation de l'IA dans les produits et services doit être clairement divulguée.

Le projet de règles intervient alors que l'adoption de l'IA s'accélère dans le secteur financier.

Bajaj Finance BJFN.NS , le plus grand prêteur à la consommation non bancaire de l'Inde en termes d'actifs, a révélé la semaine dernière une utilisation accrue de l'IA dans ses opérations.

Lors de sa conférence téléphonique sur les résultats, la société a déclaré qu'elle avait utilisé l'IA pour analyser 20 millions d'appels de clients en convertissant la voix en texte afin de générer des informations exploitables, ce qui a conduit à 100 000 nouvelles offres pour lesquelles les informations n'étaient pas disponibles auparavant. Elle prévoit d'étendre l'identification des opportunités de prêt par l'IA.

L'autorité de régulation des marchés SEBI a également fait preuve de prudence, exigeant une surveillance plus stricte et des informations plus complètes sur l'utilisation de l'IA dans des domaines tels que le trading algorithmique, la gestion d'actifs, la gestion de portefeuilles et les services de conseil.

Cette mise en garde est justifiée car les risques liés à la prise de décision par l'IA augmentent.

Une enquête mondiale d'EY menée en octobre auprès de 975 dirigeants de 21 pays a montré que presque toutes les entreprises concernées avaient déjà subi des pertes financières à la suite d'incidents liés à l'IA, les dommages moyens dépassant une estimation prudente de 4,4 millions de dollars.

QUESTIONS DE MARCHÉ

Les investisseurs indiens investissent dans les fonds négociés en bourse sur l'or (ETF) au rythme le plus rapide jamais enregistré, les flux entrants dans ces fonds dépassant pour la première fois les flux d'investissements en actions.

Les flux vers les ETF d'or ont plus que doublé en janvier par rapport au mois précédent pour atteindre 240,4 milliards de roupies (2,66 milliards de dollars), tandis que les flux d'actions ont chuté de 14 % d'un mois à l'autre.

Pour en savoir plus, cliquez ici .

La demande d'ETF d'or, qui sont garantis par de l'or physique, a été l'un des facteurs qui a conduit à une augmentation des importations de métal en Inde en janvier et a creusé le déficit commercial .

À LIRE ABSOLUMENT CETTE SEMAINE

La décision de l'Inde d'ouvrir de petites sections du secteur agricole dans le cadre de l'accord commercial intérimaire entre les États-Unis et l'Inde a suscité des protestations de la part de groupes d'agriculteurs dans le pays.

Jeudi, des milliers d'agriculteurs indiens ont manifesté dans tout le pays, affirmant que le gouvernement avait compromis leurs intérêts.

Si les protestations s'amplifient, elles pourraient faire pression sur le gouvernement dirigé par Narendra Modi, qui, par le passé, a dû revenir sur des changements prévus dans les lois agricoles en raison des pressions exercées par les lobbies agricoles, politiquement puissants.

Pour comprendre l'impact de l'accord commercial entre les États-Unis et l'Inde sur le secteur agricole, lisez l'explication suivante: . (1 $ = 90,5250 roupies indiennes)