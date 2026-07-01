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Dossier Exail : Bernstein maintient son conseil sur Safran
information fournie par AOF 01/07/2026 à 10:07

(Zonebourse.com) - L'analyste confirme sa note de "surperformance" sur le titre Safran, assortie d'un objectif de cours inchangé de 350 euros.

Bernstein considère l'acquisition potentielle d'Exail Technologies comme une "addition attrayante pour le portefeuille" de Safran. A 18x l'EV/EBIT forward, la valorisation est jugée "raisonnable" par rapport aux pairs de taille moyenne, et le timing est "opportuniste" puisque le cours d'Exail a récemment chuté de 37% à la suite d'un litige actionnarial.

Financer cette opération à 128,5 euros par action ne posera aucun problème à Safran, fort de ses 2 milliards d'euros de trésorerie nette et de 4,5 milliards d'euros de FCF attendus en 2026, évalue l'analyste en charge du dossier, Adrien Rabier.

"La diversification hors de l'activité moteurs ne satisfera probablement pas les investisseurs", prévient toutefois le broker, car l'exposition pure aux moteurs d'avions commerciaux commande des multiples de valorisation bien plus élevés (40x pour GE contre 21x pour Safran). Ainsi, bien que cette expansion dans la défense navale soit cohérente, la note de Bernstein estime qu'elle justifie la décote de Safran face à ses pairs.

De plus, le courtier souligne que la présence du prêteur ICG au capital d'Exail Holding crée un "surplomb financier complexe", où un prix d'offre plus élevé pour les minoritaires gonflerait parallèlement la facture finale à payer pour Safran.

Au final, l'opération "ne modifie pas matériellement notre perception" du groupe, indique Bernstein, pour qui Safran demeure sa valeur préférée en Europe.

Si Safran avait concédé 3,2% vendredi dernier, jour de l'annonce de sa marque d'intérêt pour Exail, le titre a rattrapé ses pertes et progressé d'environ 5%. De son côté, Exail a progressé d'environ 29% depuis cette date.

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Cette analyse a été élaborée par AOF et diffusée par BOURSORAMA le 01/07/2026 à 10:07:00.

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