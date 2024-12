Dossier auto : GM en difficulté en Chine

((Traduction automatisée par Reuters, veuillez consulter la clause de non-responsabilité https://bit.ly/rtrsauto))

10 décembre - Par Nick Carey , European Autos Correspondent Salutations de Londres! Après de nombreux coups de sabre au cours des derniers mois, Volkswagen et son syndicat allemand ont finalement tenu une session de sept heures de pourparlers décrits par un représentant syndical comme un " climat constructif ". Avant les négociations de lundi, le directeur général du constructeur automobile allemand et le patron du syndicat s'étaient affrontés sur le site au sujet des réductions proposées par Volkswagen, qui pourraient entraîner des fermetures d'usines en Allemagne. Le syndicat s'est préparé à des grèves prolongées et même le chancelier allemand Olaf Scholz s'est exprimé , déclarant que la fermeture d'usines en Allemagne serait une erreur. Bien que les deux parties aient convenu d'un nouveau cycle de négociations avant Noël, elles affirment qu'elles sont encore loin d'un accord, car les syndicats sont catégoriques sur le fait que des réductions importantes sont inacceptables. Pendant ce temps, Volkswagen est en difficulté en Chine et doit faire face à la concurrence croissante des constructeurs automobiles chinois dans son pays. Ce qui nous amène au dossier Auto d'aujourd'hui..

* Le problème chinois de GM

* BYD a le vent en poupe

* Le directeur général Uchida s'efforce de sauver Nissan

GM en difficulté en Chine General Motors a également connu une baisse importante de ses ventes en Chine et a enregistré deux charges non monétaires totalisant plus de 5 milliards de dollars sur sa coentreprise chinoise. Les constructeurs automobiles chinois sont plus flexibles et développent des voitures beaucoup plus rapidement. Ils se sont davantage concentrés sur les véhicules électriques qui bénéficient de subventions gouvernementales. Les opérateurs traditionnels comme GM ont donc du mal à réagir. Son activité en Chine, autrefois rentable, est désormais déficitaire et certaines des charges qu'elle enregistrera au quatrième trimestre sont liées à des fermetures d'usines. Le directeur financier Paul Jacobson a déclaré aux analystes que GM avait pour objectif de réaliser des bénéfices en Chine "à plus petite échelle" dès 2025. GM a perdu environ 350 millions de dollars en Chine jusqu'en septembre de cette année et affirme pouvoir restructurer ses activités dans ce pays sans avoir besoin de fonds supplémentaires, mais certains analystes restent sceptiques alors qu'il continue de perdre des parts de marché.

BYD dépasse Ford et Honda BYD, quant à lui, ne cesse de se renforcer en Chine. Après des ventes exceptionnelles en novembre, le premier fabricant chinois de véhicules électriques affirme qu'il est sur la bonne voie pour dépasser cette année ses rivaux internationaux traditionnels, Ford et Honda . BYD a le vent en poupe, embauchant des centaines de milliers de personnes et générant plus de revenus que Tesla au troisième trimestre. Grâce à ses performances en Chine, BYD est en passe de dépasser son objectif de ventes annuelles de 4 millions de véhicules. Fondée en 2003, BYD bénéficierait d'un énorme soutien psychologique en dépassant Honda, âgée de 78 ans, et Ford, dont la création remonte à 1903 et dont le siège est à Detroit. Autre exemple de leur agilité et de leur flexibilité, les constructeurs automobiles chinois tels que BYD augmentent également leurs exportations de véhicules hybrides qui ne sont pas soumis aux droits de douane de l'UE et prévoient davantage de modèles pour les acheteurs européens. Pour en savoir plus, consultez le site .

La mission d'Uchida: sauver Nissan Le directeur général de Nissan, Makoto Uchida, est soumis à une forte pression pour redresser le constructeur automobile japonais en difficulté et conserver son poste. Comme le rapportent mes collègues Norihiko Shirouzu, David Dolan et Maki Shiraki, des sources indiquent à Reuters que les prochains mois seront déterminants pour Uchida et l'avenir de Nissan. Pour en savoir plus, consultez le site . Des actionnaires activistes ont discrètement pris des participations dans Nissan alors que la situation financière du constructeur automobile s'est détériorée en raison de la faiblesse des ventes et de la baisse de la rentabilité en Amérique du Nord et en Chine. Uchida a parié sur l'avenir des véhicules électriques, laissant Nissan sans hybrides pour le marché américain, ce qui l'a obligé à offrir des remises importantes pour faire sortir les voitures des concessions. Après avoir annoncé des résultats catastrophiques sur le site le mois dernier, M. Uchida s'est engagé à supprimer 9 000 emplois, 20 % de la capacité de production mondiale et 2,6 milliards de dollars de coûts. Il a également promis de renoncer à la moitié de son salaire. Certains analystes ont déclaré à Reuters qu'Uchida devrait "passer le relais à une nouvelle équipe de direction".

La facture fiscale indienne de Volkswagen L'Inde a adressé une mise en demeure à Volkswagen pour avoir prétendument éludé 1,4 milliard de dollars d'impôts en payant "délibérément" des taxes d'importation moins élevées sur les composants de ses voitures Audi, VW et Skoda. Comme le rapportent mes collègues de Reuters Aditi Shah, Aditya Kalra et Nikunj Ohri ici , un avis du gouvernement daté du 30 septembre indique que Volkswagen a mal classé les véhicules non assemblés qu'elle importait - qui sont soumis à une taxe à l'importation de 30 à 35 % en Inde - en tant que "pièces individuelles" et a payé une taxe de 5 à 15 % au lieu de cela. Une enquête du gouvernement indien a révélé que différentes expéditions avaient été utilisées pour éviter d'être détectées et pour "éviter délibérément de payer" des taxes plus élevées. Volkswagen affirme qu'il coopérera avec le gouvernement, mais l'éventualité d'une lourde facture fiscale pourrait difficilement arriver à un pire moment, alors que le constructeur automobile est confronté à des crises tant en Chine qu'en Allemagne.

Tours rapides Stellantis et le fabricant chinois de batteries CATL investiront 4,1 milliards d'euros (4,33 milliards de dollars) pour construire l'une des plus grandes usines de batteries pour véhicules électriques d'Europe en Espagne. Tesla lancera son service de robotaxi avec une flotte appartenant à l'entreprise et soutenue par des téléopérateurs humains pour la sécurité, a déclaré la Deutsche Bank après une réunion avec son responsable des relations avec les investisseurs. Le fabricant vietnamien de véhicules électriques VinFast a déclaré qu'il allait construire une deuxième usine de production nationale qui doublera sa capacité afin de répondre à la demande accrue de modèles de petite et moyenne taille. Les ventes de voitures neuves en Chine ont augmenté de 16,6% en novembre par rapport à la même période en 2023, le rythme le plus rapide depuis janvier, alors que les échanges de voitures subventionnés par le gouvernement ont pris de l'ampleur. Waymo, la société d'Alphabet, va étendre ses services de covoiturage autonomes à Miami, en Floride, afin de se démarquer sur un marché de plus en plus concurrentiel.

