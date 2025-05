Dossier auto : Brouillard de guerre (commerciale)

((Traduction automatisée par Reuters, veuillez consulter la clause de non-responsabilité https://bit.ly/rtrsauto))

6 mai - Par Nick Carey , European Autos Correspondent

Salutations de Londres! Ces derniers temps, j'ai beaucoup pensé aux équipes de planification méconnues et sous-estimées des constructeurs et des fournisseurs de l'industrie automobile mondiale et à la course folle qu'elles ont menée au cours des cinq dernières années. Nous avons dû faire face au COVID-19 - au sens propre comme au figuré - avec des usines fermées et de terribles problèmes au niveau de la chaîne d'approvisionnement mondiale. Le pire d'entre eux a bien sûr été la pénurie de puces semi-conductrices, même s'il faut reconnaître qu'elle a permis aux constructeurs automobiles de gonfler leurs profits en ne fabriquant que les voitures les plus rentables et en augmentant les prix. Comme si cela ne suffisait pas, nous sommes entrés dans deux guerres commerciales: tout d'abord, l'Europe a imposé des droits de douane sur les nouveaux véhicules électriques chinois, puis le président américain Donald Trump a lancé une guerre commerciale contre tout le monde à la fois. Comment diable pouvez-vous prévoir tout cela?

Ce qui nous amène au dossier Auto d'aujourd'hui..

* Les boules de cristal brisées des constructeurs automobiles

* Un nouveau chef pour Tesla?

* Volvo adopte Geely

Les inconnues des constructeurs automobiles Avant l'invasion de l'Irak en 2003, le secrétaire américain à la défense Donald Rumsfeld, interrogé sur les armes de destruction massive, a passé en revue une liste de choses connues jusqu'aux inconnues, c'est-à-dire les choses que nous ne connaissons pas Les grands constructeurs automobiles qui exportent des voitures vers les États-Unis ou qui y construisent des véhicules à partir de pièces importées se trouvent dans la catégorie des "inconnues inconnues". Il est devenu si difficile pour nombre d'entre eux de prédire l'impact que la politique tarifaire changeante de Trump aura sur les bénéfices cette année - sans parler de ce à quoi ressemblera la politique tarifaire de Trump cet après-midi ou mercredi prochain - qu'ils ont tout simplement retiré leurs objectifs de bénéfices pour 2025. Contrairement à ses rivaux Stellantis et Mercedes-Benz , Volkswagen a donné un objectif de bénéfices , mais comme il n'incluait pas l'impact des droits de douane américains, un analyste l'a décrié comme "essentiellement un retrait d'orientation" Lorsque les constructeurs automobiles ont évalué l'impact potentiel des droits de douane, la lecture n'a pas été réjouissante pour les investisseurs. Mercedes a déclaré que si les droits de douane de M. Trump restent en place, ils réduiront les marges bénéficiaires de son activité automobile de 3 points de pourcentage. General Motors a déclaré qu'elle était exposée à des droits de douane pouvant atteindre 5 milliards de dollars , tandis que son rival Ford a déclaré que les taxes frontalières coûteraient à la société environ 1,5 milliard de dollars en bénéfices ajustés avant intérêts et impôts. Pendant ce temps, le constructeur britannique de voitures de luxe Aston Martin , beaucoup plus petit, a réduit ses exportations vers les États-Unis, s'appuyant sur les stocks qu'il a constitués dans ce pays et qui devraient durer jusqu'au début du mois de juin. Personne ne sait ce que sera la politique commerciale des États-Unis d'ici là.

Un directeur général de Tesla recherché? La semaine dernière, le conseil d'administration de Tesla s'est empressé de démentir une information du Wall Street Journal selon laquelle il aurait cherché un remplaçant à Elon Musk, dont le manque d'intérêt apparent pour la direction du fabricant de véhicules électriques a suscité la colère de nombreux investisseurs. Le président Robyn Denholm a assuré que le conseil d'administration était "très confiant" dans la capacité de M. Musk à mettre en œuvre le "plan de croissance passionnant" de Tesla, mais rester avec Elon ou essayer de le pousser vers la sortie posent tous deux d'énormes défis à Tesla, comme le rapportent mes collègues de Reuters Rachael Levy, Abhirup Roy et Isla Binnie. Pour en savoir plus, consultez le site . Le dernier drame en date souligne le dilemme unique auquel est confronté le conseil d'administration de Tesla pour gérer Musk, qui supervise cinq autres entreprises et qui, plus récemment, s'est principalement concentré sur le conseil du président républicain américain Donald Trump - s'aliénant ainsi la base de clients politiquement libéraux de Tesla. Pourtant, la fortune d'une entreprise a rarement dépendu autant de la personnalité de son directeur général, ce qui fait que même l'idée de le remplacer représente un risque énorme, selon des investisseurs, des analystes et trois personnes ayant connaissance des débats sur Musk entre les dirigeants de Tesla. De nombreux analystes ont attribué environ trois quarts de la valeur boursière exorbitante de Tesla - qui dépasse de loin ses bénéfices actuels - à la technologie de conduite autonome et aux robots humanoïdes que M. Musk a promis mais n'a pas réussi à lancer pendant des années. Pourtant, Musk est également devenu un handicap pour Tesla, notamment en Europe où ses opinions politiques sont particulièrement impopulaires . Les ventes de Tesla dans un certain nombre de pays européens, dont l'Espagne , la France , l'Allemagne et le Royaume-Uni , ont de nouveau plongé en avril, de sorte que le dilemme du conseil d'administration ne semble pas près de disparaître.

Volvo retourne dans le giron de Geely Volvo Cars est peut-être le constructeur automobile européen le plus vulnérable aux droits de douane imposés par Trump sur les importations de voitures américaines. Ce n'est donc pas une grande surprise lorsque l'entreprise a annoncé un plan de réduction des coûts et une restructuration de ses activités aux États-Unis la semaine dernière - et qu'elle a revu à la baisse ses prévisions de bénéfices, comme l'ont fait bon nombre de ses pairs. Mais les tarifs douaniers mettent le directeur général de Volvo, Hakan Samuelsson, qui a récemment repris ses anciennes fonctions, dans l'embarras . L'entreprise doit séduire les consommateurs américains avec des modèles hybrides et à carburant fossile, tout en courtisant les acheteurs chinois avec de nouveaux véhicules électriques. Contrairement à Jim Rowan - l'homme qui a remplacé Samuelsson pour être ensuite remplacé par lui - le nouveau directeur général de Volvo fait appel au propriétaire chinois Geely pour aider le constructeur à réduire les coûts, tout en essayant de satisfaire les clients américains. Comme l'a dit un analyste à propos de l'adhésion de Volvo à Geely, "ils doivent le faire pour survivre": "Ils doivent le faire pour survivre"

Nouvelle bataille contre la réglementation californienne sur les camions La Chambre des représentants des États-Unis, contrôlée par les républicains, a entamé une nouvelle bataille avec la Californie en votant contre le plan de l'État visant à mettre fin à la vente de véhicules à essence uniquement d'ici 2035, qui a été adopté par 11 autres États. La Chambre a soutenu une législation visant à abroger une dérogation accordée par l'Agence américaine de protection de l'environnement sous l'égide de l'ancien président Joe Biden en décembre, permettant à la Californie d'imposer la vente d'au moins 80 % de véhicules électriques d'ici à 2035. Les principaux constructeurs automobiles avaient fait pression pour obtenir ce changement, affirmant que les règles n'étaient pas réalisables. La Californie affirme que les règles sont essentielles pour réduire la pollution et soutient que le vote de la Chambre est illégal. Au cours de sa première administration, les efforts du président Trump pour annuler les règles californiennes en matière d'émissions se sont enlisés dans un long procès qui a finalement été abandonné par M. Biden. On ne sait donc pas encore si la situation sera différente.

Tours rapides * Ford a mis fin à un programme de développement d'une architecture électrique de nouvelle génération , que les dirigeants considéraient comme essentiel pour concurrencer les pionniers des véhicules électriques tels que Tesla. * Waymo, l'unité de conduite autonome d'Alphabet, a déclaré lundi qu'elle construirait des véhicules Jaguar I-PACE et Zeekr avec sa technologie autonome dans une nouvelle usine en Arizona dès cette année avec le fournisseur de pièces automobiles canadien Magna. * Onsemi a prévu un chiffre d'affaires pour le deuxième trimestre supérieur aux attentes de Wall Street, car la demande pour ses puces utilisées dans les VE reste résistante malgré les tarifs douaniers de Trump. * Rivian investira 120 millions de dollars dans un parc de fournisseurs près de son usine dans l'Illinois, alors que le fabricant de VE se prépare à produire un SUV plus petit et plus abordable l'année prochaine. * Novo Energy, la société de batteries de Volvo Cars, réduira ses effectifs de 50 % pour réduire les coûts après avoir évalué la faillite de la société suédoise Northvolt, qui était à l'origine copropriétaire de l'entreprise. * General Motors va supprimer une équipe dans son usine de camionnettes d'Oshawa au Canada en raison de la baisse de la demande et des problèmes liés au commerce.

