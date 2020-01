Dorval AM prépare une nouvelle gamme de fonds responsables

(NEWSManagers.com) - La société de gestion Dorval AM, dont les actifs sous gestion s'élèvent à environ 1,6 milliard d'euros, prévoit cette année d'enrichir son offre avec une nouvelle gamme de fonds ouverts responsables. " Nous travaillons à une nouvelle gamme de fonds ouverts avec une approche responsable" , a indiqué ce 7 janvier Stéphane Furet, directeur général délégué en charge des actions chez Dorval AM, à l'occasion d'un point de presse. " A travers cette approche responsable, nous souhaitons apporter une réponse aux enjeux sociétaux qui constituent la nouvelle responsabilité du monde de la finance. Il s'agit d'un axe majeur de notre développement" , a souligné Stéphane Furet. Dorval AM devrait communiquer plus précisément sur cette nouvelle offre dans les prochains mois.

Sur le chapitre des perspectives pour 2020, l'équipe de gestion de Dorval AM estime que le scénario d'atterrissage en douceur de l'économie mondiale se met en place, après deux ans de ralentissement et de révisions à la baisse de la croissance. Le grand cycle macro-financier qui a débuté en 2009 devrait donc pouvoir se prolonger, malgré sa durée déjà record et des signes de maturité qui vont continuer d'interpeller les observateurs. Selon l'équipe de gestion, " la stabilisation industrielle en cours et l'absence de déséquilibre macroéconomique majeur plaident pour la poursuite d'une croissance modérée, d'autant que l'insuffisance de l'inflation encourage les banques centrales à prolonger le cycle" .

Dans cet environnement de croissance modérée, peut-on s'attendre à une repentification des courbes de taux ? Les banques centrales n'ont pas l'intention de remonter les taux à court terme mais les taux à long terme pourraient de leur côté grimper. Un scénario crédible selon Dorval AM mais qui se heurte à quelques obstacles. Outre les tensions commerciales qui perdurent, les anticipations ce croissance et d'inflation restent inhibées par la tendance fondamentale au ralentissement en Chine, par la normalisation de la croissance américaine et par le niveau encore très limité du soutien budgétaire en Europe. " Pour ces raisons, nous pensons que les taux d'intérêt, même s'ils remontent un peu, devront demeurer très bas encore longtemps pour maintenir la croissance mondiale à flot" .

Les marchés des actions sont bon marché

Les doutes sont en tout cas utiles au marché des actions, car ils permettent un équilibre entre croissance modérée et très bas niveau de taux à long terme. La médiane des PER (ratio cours/bénéfices) des actions mondiales a certes nettement remonté depuis son point bas de décembre 2018, mais elle reste proche de sa moyenne historique. Un constat " à la fois rassurant et intriguant" , car, portés par l' écroulement des taux d' intérêt, d' autres actifs ont subi depuis plusieurs années une inflation autrement plus forte ( l' immobilier des grandes villes, le private equity, les dettes privées). En comparaison, les marchés des actions sont clairement bon marché. Une partie du marché des actions a cependant participé au mouvement général de l' inflation des prix des actifs : ce sont les grandes valeurs de croissance.

L' indice MSCI des valeurs de croissance dans les pays développés porte un PER supérieur à 22, le plus élevé depuis début 2002. On est loin des niveaux de 30 ou 40 de la bulle des années 99/2000, mais la hausse est significative. " La soutenabilité des niveaux de valorisation atteints par ces valeurs est un des enjeux de l' année 2020, surtout si les taux d' intérêt étaient amenés à remonter violemment. Mais ce n' est pas notre scénario à ce stade" , affirme l'équipe de gestion. Il reste que " de nombreuses valeurs moyennes et petites affichent un retard de valorisation suffisant par rapport aux grandes valeurs pour envisager sur une surperformance en 2020" , a estimé François-Xavier Chauchat, membre du comité d'investissement, économiste et stratégiste.