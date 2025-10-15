 Aller au contenu principal
Dopé par le luxe et des télécoms, le CAC 40, en nette hausse, frôle les 8100 points
information fournie par AOF 15/10/2025 à 17:51

(AOF) - Les Bourses européennes ont clôturé en ordre dispersé. Le CAC 40 a brillé, porté par la bonne forme du secteur du luxe. Celui-ci a été galvanisé par les ventes meilleures que prévu de LVMH au troisième trimestre. A Paris, le compartiment des télécoms s'est aussi bien illustré ce mercredi. Bouygues et Orange ont bondi après avoir présenté avec Free-Groupe Iliad une offre non engageante sur des activités d'Altice en France. Or, la maison mère de SFR l'a rejetée. Le CAC 40 a gagné 1,99%, flirtant avec la barre des 8100 points (8077). En revanche, le Dax 40 et le FTSE 100 ont fini en repli.

En Europe, le titre ASML (+3,60% à 877,10 euros) a affiché une des plus fortes progressions de l'indice néerlandais, AEX, à la faveur d'un bond des prises de commandes et de commentaire de la direction sur les perspectives 2026. "Nous ne nous attendons pas que le chiffre d'affaires 2026 soit inférieur à celui de 2025. Nous fournirons plus de détails sur nos perspectives pour 2026 en janvier," a déclaré le PDG, Christophe Fouquet. Pour UBS, le consensus sur le bénéfice par action 2026 pourrait être rehaussé de 5% après ces commentaires. Le marché anticipe une croissance de 3,5% l'année prochaine, signale Jefferies.

Les valeurs du luxe ont été en pleine forme ce mercredi tirant vers le haut le CAC 40, à la faveur des ventes meilleures que prévu de LVMH au troisième trimestre 2025. LVMH (+12,22%, à 597,90 euros) rebondit nettement, enregistrant la plus forte hausse au sein de l'indice phare parisien suivis de Hermès (+7,35%) et Kering (+4,77%). Le géant du luxe a enregistré une croissance organique de 1% de ses ventes entre juillet et septembre, à 18,28 milliards d'euros. L'Oréal (+3,13%), Richemont (+6,09%), Moncler (+7,52%) ont brillé également en Bourse, suite à cette publication trimestrielle rassurante.

L'offre conjointe non engageante faite par Bouygues Telecom, Free-Groupe iliad et Orange sur une grande partie des activités d'Altice en France, maison mère de SFR, a été rejetée par Altice, selon un courrier interne, dont AOF a eu connaissance. En dépit de ce rejet, les actions Bouygues (+7,39%, à 41,58 euros) et Orange (+3,28%, à 14,01 euros) sont restées bien orientées.

Les chiffres macroéconomiques

L'indice des prix à la consommation harmonisé (IPCH), qui permet la comparaison avec les autres pays européens, a augmenté de 1,1 % en septembre sur un an, après une progression de 0,8 % en août, a confirmé l'Insee. Il a baissé de 1,1 % sur un mois, après une progression de 0,5 % en août.

En août 2025, la production industrielle, corrigée des variations saisonnières, a diminué de 1,2% dans la zone euro et de 1% dans l'UE, par rapport à juillet 2025, selon les premières estimations d'Eurostat, l'office statistique de l'Union européenne. En juillet 2025, la production industrielle avait augmenté de 0,5% dans la zone euro et de 0,4% dans l'UE. En août 2025, par rapport à août 2024, la production industrielle a augmenté de 1,1% dans la zone euro et dans l'UE.

L'indice manufacturier de la Fed de New-York est ressorti à 10,70 en octobre, un niveau bien supérieur au consensus de -1,80. Il s'était élevé à -8,70 en septembre.

Aux Etats-Unis, le livre Beige de la Fed sera publié à 20 heures.

Vers 17h45, l'euro gagne 0,31% à 1,1644 dollar.

