Dopé par la chute de l'argent, Pandora se hisse en tête de l'indice STOXX Europe 600
information fournie par Zonebourse 02/02/2026 à 17:05

Pandora caracole ce lundi en tête de l'indice STOXX Europe 600, profitant du net reflux des métaux précieux, et en particulier de l'argent, auquel le bijoutier danois est très exposé.

Peu avant 17h00, le titre du spécialiste de la joaillerie bondissait de près de 9%, là où l'indice paneuropéen progressait de 0,7% et l'indice sectoriel STOXX Europe 600 Consumer d'environ 1%.

Ce mouvement spectaculaire fait suite à la violente correction observée vendredi sur les marchés des métaux précieux.

L'or a enregistré vendredi dernier sa plus forte baisse quotidienne, cédant près de 9%, tandis que l'argent a connu sa pire séance depuis 1980, avec une chute de plus de 26%, une débâcle qui s'explique par des ventes massives d'investisseurs redoutant un tournant plus restrictif de la politique monétaire américaine, après la nomination de Kevin Warsh à la présidence de la Réserve fédérale, figure réputée pour sa ligne peu accommodante lorsqu'il siégeait au conseil des gouverneurs.

La pression restait vive ce lundi sur le métal jaune, dont le prix au comptant reculait encore de 2,7% à 4764,2 dollars l'once, mais elle s'allégeait un peu sur l'argent "spot", qui tentait un rebond de plus de 5%.

La détente observée sur les matières premières a été accueillie comme un véritable soulagement par les investisseurs, inquiets depuis plusieurs semaines de l'envolée de l'argent, dont le cours avait progressé de 27% depuis le 1er janvier, après avoir été multiplié par trois en 2025, au point que certains analystes commençaient à y voir un problème "majeur" pour Pandora.

Fort utilisateur d'argent dans ses créations, le groupe est en effet particulièrement vulnérable à la flambée de ce métal, qui pèse directement sur ses marges, d'autant que les professionnels soulignent que le joaillier disposait d'une capacité limitée à répercuter la hausse des coûts sur ses clients, ce qui fait de l'argent un vent contraire significatif pour ses résultats, notamment au niveau de la marge brute.

La situation était devenue suffisamment préoccupante pour que plusieurs analystes appellent Pandora à réduire la part de l'argent dans son mix de production.

En raison de la hausse des métaux précieux et de la faiblesse du dollar, le groupe a récemment déclaré anticiper une marge opérationnelle (Ebit) d'environ 24% sur l'exercice 2025, contre 25,2% en 2024.

Dans son document de référence 2024, Pandora rappelait néanmoins avoir mis en place une stratégie de couverture lui permettant de se protéger à hauteur de 70% contre l'évolution du prix de l'or et de l'argent.

