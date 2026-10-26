DoorDash serait en pourparlers pour racheter Instacart, selon le WSJ

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Correction du paragraphe 2: précise que ce sont les négociations entre Instacart et Uber qui ne sont plus d'actualité, et non celles de DoorDash avec Uber)

DoorDash DASH.O serait en négociations avancées en vue d'acquérir la plateforme de livraison de courses Instacart CART.O et l'opération pourrait être conclue dès cette semaine, a rapporté lundi le Wall Street Journal, citant des sources proches du dossier.

L'article précise également que les négociations entre Instacart et Uber ne sont plus d'actualité.