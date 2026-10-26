DoorDash recule après l'annonce de négociations avancées en vue du rachat d'Instacart

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

26 octobre - ** L'action DoorDash DASH.O recule de 5,6% à 169,2 dollars en après-midi, après que le WSJ a rapporté que la société était en négociations avancées en vue d'acquérir la plateforme de livraison de courses Instacart CART.O

** L'opération pourrait être conclue dès cette semaine, selon l'article qui cite des sources proches du dossier

** L'action CART s'envole de 8,5%

** En tenant compte de l'évolution de la séance, le DASH affiche une baisse de 24,1% depuis le début de l'année