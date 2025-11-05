DoorDash rate son bénéfice trimestriel et prévoit d'autres investissements en 2026 ; les actions chutent

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Ajout des actions au paragraphe 2, du contexte au paragraphe 3 et de la citation d'un analyste au paragraphe 7) par Anshi Sancheti

La société de livraison DoorDash

DASH.O a fait état d'un bénéfice au troisième trimestre qui n'a pas été à la hauteur des estimations de Wall Street, alors qu'elle est aux prises avec des dépenses croissantes et a déclaré qu'elle investirait plusieurs centaines de millions de dollars de plus en 2026 dans de nouvelles initiatives.

Les actions de la société basée à San Francisco, qui ont augmenté d'environ 43% cette année, étaient en baisse d'environ 16% dans les échanges prolongés mercredi. "Nous aimerions qu'il y ait un moyen de faire grandir un bébé en adulte sans investissement, ou de voir le bébé grandir en adulte du jour au lendemain, mais nous ne pensons pas que c'est ainsi que la vie ou les affaires fonctionnent", a déclaré l'entreprise dans un communiqué.

DoorDash a beaucoup investi dans la création de partenariats, notamment avec la société de robotique Serve Robotics SERV.O et desentreprises comme Domino's Pizza et Kroger KR.N , car elle cherche à étendre ses services pour répondre à un plus large éventail de clients à la recherche de services de livraison au dernier kilomètre. Ces partenariats ont aidé DoorDash à battre les estimations de revenus trimestriels et à prévoir une valeur brute des marchandises au quatrième trimestre supérieure aux attentes de Wall Street.

Le total des coûts et des dépenses de la société pour le troisième trimestre a augmenté d'environ 23% pour atteindre 3,19 milliards de dollars, contre 2,60 milliards de dollars il y a un an.

"DoorDash a peut-être enregistré de bons résultats, mais ses plans de dépenses importantes lui volent la vedette", a déclaré Zak Stambor, analyste chezeMarketer. "C'est un pari risqué, mais qui pourrait rapporter gros", a-t-il ajouté. La valeur brute des marchandises, c'est-à-dire la valeur totale en dollars des commandes passées par l'intermédiaire de sa plateforme, devrait se situer entre 28,9 et 29,5 milliards de dollars au quatrième trimestre, dépassant ainsi les estimations de 25,36 milliards de dollars, selon les données compilées par LSEG. Lavaleur brute des marchandises a augmenté de 25 % pour atteindre 25,02 milliards de dollars au troisième trimestre clos le 30 septembre, dépassant les estimations de 24,09 milliards de dollars, le nombre total de commandes ayant augmenté de 21 % d'une année sur l'autre. Le chiffre d'affaires a augmenté pour atteindre 3,45 milliards de dollars, dépassant les attentes de 3,36 milliards de dollars. DoorDash a déclaré un bénéfice de 55 cents par action, manquant les estimations de 69 cents.