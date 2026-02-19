DoorDash progresse grâce à de solides prévisions de commandes pour le T1

19 février - ** Les actions de la plateforme de livraison de nourriture DoorDash DASH.O ont augmenté de 12% à 194,70 $ avant le marché

** La société a prévu mercredi une valeur brute des commandes sur le marché au 1er trimestre (GOV) supérieure aux attentes de Wall Street, soutenue par une demande constante et une expansion rapide sur les marchés de l'épicerie, de la vente au détail et les marchés internationaux

** La valeur totale des commandes passées par l'intermédiaire de sa plateforme devrait se situer entre 31 et 31,8 milliards de dollars au premier trimestre, ce qui est supérieur aux estimations de 29,61 milliards de dollars

** Sa valeur brute des commandes (GOV) pour le trimestre clos le 31 décembre a augmenté de 39 % pour atteindre 29,68 milliards de dollars, dépassant les estimations de 27,65 milliards de dollars

** 36 des 47 sociétés de courtage considèrent l'action comme "achetée" ou plus élevée, 11 comme "conservée"; leur objectif de cours médian est de 275 $ - données compilées par LSEG

** A la dernière clôture, l'action a baissé de 23,26% depuis le début de l'année