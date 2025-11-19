Doordash progresse alors que Jefferies passe à l'achat

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

19 novembre - ** Les actions de la plateforme de livraison DoorDash

DASH.O sont en hausse de ~3% à 218,1 $ dans les transactions de pré-marché

** Jefferies relève le titre de "hold" à "buy"; augmente le PT de 220$ à 260$

** La société de courtage indique que la récente réinitialisation des attentes donne à DASH une flexibilité pour les investissements à long terme et une hausse du consensus

** Elle note une croissance plus rapide des livraisons de restaurants et des revenus publicitaires aux États-Unis comme principaux moteurs de la marge

** Au début du mois, DoorDash a publié un bénéfice trimestriel inférieur aux estimations et a annoncé son intention de dépenser plusieurs centaines de millions de dollars supplémentaires en 2026 pour de nouvelles initiatives dans un contexte de hausse des coûts

** La note moyenne est "acheter"; la prévision médiane est de 280 $ - données compilées par LSEG

** Jusqu'à la dernière clôture, l'action avait augmenté de ~26,5 % depuis le début de l'année