DoorDash met en place une aide d'urgence alors que la hausse des prix à la pompe touche les travailleurs indépendants américains

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Changements à la une) par Nicole Jao

La société de livraison de nourriture DoorDash DASH.O a déclaré lundi qu'elle lançait un programme d'aide d'urgence pour aider les travailleurs indépendants américains à compenser la hausse des coûts du carburant.

Cette décision intervient alors que les travailleurs indépendants américains sont confrontés à la flambée des prix de l'essence, due à l'augmentation des prix du pétrole brut en raison des perturbations de l'approvisionnement résultant de la guerre américano-israélienne contre l'Iran. La moyenne nationale des prix de détail de l'essence a augmenté de plus de 30 % au cours du mois dernier, pour atteindre près de 4 dollars le gallon.

Dans le cadre de ce programme, les livreurs qui parcourent au moins 125 miles par semaine pour des commandes DoorDash recevront une aide carburant hebdomadaire. Les paiements commencent à 5 $ et augmentent jusqu'à un maximum de 15 $, en fonction des kilomètres parcourus.

Le programme, qui se poursuivra jusqu'au 26 avril, pourrait permettre aux chauffeurs éligibles d'économiser jusqu'à 1,90 $ par gallon chaque semaine, a déclaré la société.