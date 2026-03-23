DoorDash met en place un programme d'aide d'urgence alors que la hausse des prix à la pompe touche les travailleurs indépendants

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) par Nicole Jao

La société de livraison de nourriture DoorDash DASH.O a déclaré lundi qu'elle lançait un programme d'aide d'urgence pour aider les travailleurs indépendants américains à compenser la hausse des coûts du carburant.

Cette initiative intervient alors que les travailleurs indépendants américains sont confrontés à la flambée des prix de l'essence, due à l'augmentation des prix du pétrole brut en raison des perturbations de l'approvisionnement résultant de la guerre au Moyen-Orient . La moyenne nationale des prix de détail de l'essence a augmenté de plus de 30 % au cours du mois dernier, pour atteindre près de 4 dollars le gallon.

Dans le cadre de ce programme, les livreurs qui parcourent au moins 125 miles par semaine pour des commandes DoorDash recevront un paiement hebdomadaire pour les frais de carburant. Les paiements commencent à 5 dollars et augmentent jusqu'à un maximum de 15 dollars, en fonction des kilomètres parcourus.

Le programme, qui durera jusqu'au 26 avril 2026, pourrait permettre aux chauffeurs éligibles d'économiser jusqu'à 1,90 $ par gallon chaque semaine, a déclaré la société.