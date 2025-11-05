DoorDash : les bénéfices du troisième trimestre ne sont pas à la hauteur des estimations en raison de la hausse des coûts

5 novembre - ** Les actions de DoorDash DASH.O en baisse de 17,2 % à 197,2 $ dans les échanges prolongés

** La société manque les estimations de bénéfices du troisième trimestre en raison de coûts plus élevés

** Le bénéfice du troisième trimestre s'élève à 55 cents par action, contre 69 cents estimés, selon les données compilées par le LSEG

** Le total des coûts et des dépenses de la société a augmenté de 3,19 milliards de dollars au cours du trimestre, contre 2,60 milliards de dollars il y a un an

** Jusqu'à la dernière clôture, l'action a augmenté de 42% depuis le début de l'année