DoorDash : les bénéfices du troisième trimestre ne sont pas à la hauteur des estimations en raison de la hausse des coûts

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))
5 novembre - ** Les actions de DoorDash DASH.O en baisse de 17,2 % à 197,2 $ dans les échanges prolongés
** La société manque les estimations de bénéfices du troisième trimestre en raison de coûts plus élevés
** Le bénéfice du troisième trimestre s'élève à 55 cents par action, contre 69 cents estimés, selon les données compilées par le LSEG
** Le total des coûts et des dépenses de la société a augmenté de 3,19 milliards de dollars au cours du trimestre, contre 2,60 milliards de dollars il y a un an
** Jusqu'à la dernière clôture, l'action a augmenté de 42% depuis le début de l'année
