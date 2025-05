DoorDash et le britannique Deliveroo signent un accord de 3,9 milliards de dollars pour faire face à leurs rivaux

((Traduction automatisée par Reuters, veuillez consulter la clause de non-responsabilité https://bit.ly/rtrsauto))

DoorDash offre à Deliveroo 180 pence par action

Le comité indépendant de Deliveroo recommande l'offre

L'offre est définitive, mais DoorDash se réserve le droit de l'augmenter si un tiers se manifeste

DoorDash achète également la société de logiciels SevenRooms pour 1,2 milliard de dollars

(Ajoute les commentaires des analystes aux paragraphes 6-7, la réponse d'Amazon au paragraphe 18; met à jour les actions) par Pushkala Aripaka

La société américaine de livraison de repas DoorDash DASH.O va racheter Deliveroo ROO.L dans le cadre d'une transaction évaluant le rival britannique à environ 2,9 milliards de livres (3,85 milliards de dollars), ont déclaré les entreprises, misant sur une plus grande portée et une expertise locale pour faire face à la concurrence.

Séparément, mardi, DoorDash a déclaré qu'il dépenserait environ 1,2 milliard de dollars pour acheter SevenRooms, une société de logiciels liés à l'hôtellerie basée à New York.

La frénésie d'achat de l'entreprise intervient à un moment où des entreprises similaires ont eu du mal à se développer, les consommateurs étant attentifs à leurs dépenses pour des services de livraison de nourriture onéreux.

Les deux entreprises ont relancé les négociations le mois dernier après que DoorDash a proposé à Deliveroo une offre de 180 pence par action, qui a été confirmée mardi comme étant l'offre finale, ce qui a fait grimper les actions de Deliveroo d'environ 2 %.

Toutefois, au plus haut de 176,40 pence atteint mardi, l'action se négociait en dessous du prix de l'offre. Les actions de Deliveroo ont connu des difficultés depuis leurs débuts, lorsqu'elles ont été vendues à 390 pence en 2021, à une époque où les services de livraison de repas étaient stimulés par la pandémie.

"Il y avait trop d'entreprises (sur le marché de la livraison de repas) qui cherchaient à saisir la même opportunité, ce qui n'est pas viable", a déclaré Russ Mould, directeur des investissements chez AJ Bell.

"Seuls les plus forts survivront et ce sont ceux qui rachètent des concurrents plus petits qui réalisent que leur avenir est de faire partie d'une entité plus grande et non de faire cavalier seul

L'acquisition aidera DoorDash à accroître sa part de marché en Europe, en concurrence avec Just Eat et Uber Eats, car elle ajoute le plus grand marché de Deliveroo, la Grande-Bretagne et l'Irlande, à sa liste, ainsi que d'autres.

En 2024, Deliveroo et DoorDash avaient des commandes d'une valeur combinée d'environ 90 milliards de dollars, ont déclaré les entreprises, avec environ 7 millions et 42 millions d'utilisateurs actifs mensuels, respectivement.

"Après un examen approfondi, le comité indépendant de Deliveroo a décidé à l'unanimité de recommander cette offre", a déclaré Claudia Arney, présidente de Deliveroo.

Les actions de DoorDash ont chuté d'environ 4 % dans les échanges de pré-marché aux États-Unis après que la société a également prévu que le bénéfice de base du deuxième trimestre serait largement inférieur aux estimations.

La société prévoit un bénéfice ajusté avant impôts, intérêts, dépréciation et amortissement compris entre 600 et 650 millions de dollars pour le deuxième trimestre, contre une estimation moyenne des analystes de 627 millions de dollars, selon les données compilées par LSEG.

DoorDash a réaffirmé mardi que la demande des consommateurs restait forte, mais a ajouté qu'elle était "consciente de la possibilité de changements dans la demande des consommateurs".

SOUTIEN DES INVESTISSEURS

DoorDash, basé à San Francisco, qui fournit un service de livraison de restaurants par le biais d'une application mobile, a déclaré qu'il n'augmenterait pas son offre, mais qu'il se réservait le droit de le faire si un tiers se présentait avec une offre concurrente pour Deliveroo.

Deliveroo a déclaré avoir reçu des engagements de soutien de la part d'investisseurs détenant environ 15,4 % des actions, dont le directeur général et fondateur Will Shu, et les sociétés d'investissement Greenoaks et DST Global.

Pour que l'opération soit menée à bien, Deliveroo devra obtenir l'approbation d'au moins 75 % des actionnaires.

Les analystes de Panmure Liberum ont souligné "l'absence notable" du principal actionnaire de Deliveroo, Amazon AMZN.O , dans cette liste, ajoutant qu'ils considèrent toujours Amazon comme le contre-offrant le plus probable.

Amazon, qui détient une participation de 14,38 % dans Deliveroo, s'est refusé à tout commentaire.

L'opération ne devrait pas se heurter à des obstacles réglementaires, car DoorDash n'est pratiquement pas présent sur les dix marchés de Deliveroo, a déclaré une source à Reuters le mois dernier.

Shu, qui a cofondé Deliveroo en 2013 avec son ami d'enfance Greg Orlowski, recevrait environ 172,4 millions de livres pour sa participation de 6,4 %, la troisième plus importante.

Les négociations précédentes avec DoorDash se sont terminées par un désaccord sur la valorisation de Deliveroo, a rapporté Reuters l'année dernière.

(1 $ = 0,7526 livre)