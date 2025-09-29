 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
DoorDash en hausse après un partenariat avec Kroger
information fournie par Reuters 29/09/2025 à 20:39

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

29 septembre - ** Les actions de la plateforme de livraison DoorDash < DASH.O > augmentent de 3,6 % à 271,95 $ après la cloche

** DASH s'associe à Kroger KR.N pour lancer 2 700 magasins sur sa plateforme

** Les clients de Kroger, à partir du 1er octobre, peuvent acheter toute la gamme de produits alimentaires, y compris les produits frais et les articles de notre marque sur DoorDash, selon les entreprises

** "Nous proposons des prix plus bas et des offres plus pertinentes pour augmenter le trafic", a déclaré Yael Cosset, vice-présidente exécutive de Kroger

** En incluant les mouvements de session, DASH a augmenté de près de 62% depuis le début de l'année

Valeurs associées

DOORDASH RG-A
271,2400 USD NASDAQ +3,34%
KROGER
66,335 USD NYSE +1,34%
