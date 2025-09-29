DoorDash en hausse après un partenariat avec Kroger

29 septembre - ** Les actions de la plateforme de livraison DoorDash < DASH.O > augmentent de 3,6 % à 271,95 $ après la cloche

** DASH s'associe à Kroger KR.N pour lancer 2 700 magasins sur sa plateforme

** Les clients de Kroger, à partir du 1er octobre, peuvent acheter toute la gamme de produits alimentaires, y compris les produits frais et les articles de notre marque sur DoorDash, selon les entreprises

** "Nous proposons des prix plus bas et des offres plus pertinentes pour augmenter le trafic", a déclaré Yael Cosset, vice-présidente exécutive de Kroger

** En incluant les mouvements de session, DASH a augmenté de près de 62% depuis le début de l'année