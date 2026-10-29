DoorDash conclut un accord de 17 milliards de dollars pour racheter son concurrent américain Instacart, misant ainsi sur la livraison de courses

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DoorDash DASH.O a annoncé jeudi son intention d’acquérir Instacart CART.O dans le cadre d’une opération évaluée à environ 17 milliards de dollars, renforçant ainsi sa présence sur le marché américain en pleine expansion de la livraison de courses, alors que la concurrence entre les plateformes basées sur des applications s’intensifie.

La concurrence accrue, suite au ralentissement des commandes par rapport aux pics enregistrés pendant la pandémie, conjuguée à la hausse des coûts et à un contrôle réglementaire plus strict concernant le traitement des travailleurs indépendants, a déclenché une vague de fusions-acquisitions dans l’ensemble du secteur.

Parallèlement, les entreprises de livraison en quête de croissance se diversifient dans l’épicerie, les produits de proximité et d’autres catégories de vente au détail, à mesure que leur activité principale de livraison de repas arrive à maturité.

“L’épicerie est l’un des domaines les plus difficiles à maîtriser en ligne”, a déclaré Tony Xu, cofondateur et directeur général de DoorDash, ajoutant qu’Instacart avait passé des années à apprendre à bien répondre aux besoins des épiciers.

La livraison de courses en ligne a également gagné en popularité, les consommateurs privilégiant de plus en plus la commodité, tandis que la récente flambée des prix de l’essence, liée aux perturbations causées par la guerre en Iran, pourrait donner aux acheteurs une raison supplémentaire d’éviter de se rendre en magasin.

DoorDash a proposé aux actionnaires d’Instacart 65 dollars par action détenue, ce qui représente une prime d’environ 26 % par rapport au cours de clôture de l’action le 22 octobre, avant que les premières rumeurs de négociations ne fassent surface.

Le paiement se fera à hauteur d’au moins 75 % en espèces, les actionnaires d’Instacart pouvant choisir entre des espèces, des actions DoorDash ou une combinaison des deux, ont indiqué les deux sociétés.

L'action Instacart, anciennement connue sous le nom de Maplebear, est restée stable à 58,50 dollars dans les échanges avant l'ouverture de la Bourse. Elle avait atteint lundi un plus haut historique à 62 dollars.

L'action DoorDash a bondi de près de 7 % après que la société a également annoncé un chiffre d'affaires trimestriel supérieur aux attentes. Elle a reculé d'environ 25 % depuis le début de l'année jusqu'à sa dernière clôture.

La transaction devrait être finalisée fin 2027 ou au cours du premier semestre 2028.

L'opération pourrait faire l'objet d'un examen minutieux quant à son impact sur la concurrence, le Département de la protection des consommateurs et des travailleurs de la ville de New York (DCWP) ayant déclaré mercredi qu'une fusion potentielle s'inscrivait dans une “tendance inquiétante” à la consolidation des entreprises.

DoorDash a toutefois assuré jeudi que les épiciers locaux pourraient continuer à travailler avec la plateforme de livraison de leur choix.