 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide
DEC 25 CAC 40 Index (10x)
8 102,00
-0,31%
Indices
Chiffres-clés
+ fortes hausses et baisses SBF 120

DoorDash augmente après que Lin, de Sequoia, a déclaré avoir acheté 100 millions de dollars d'actions
information fournie par Reuters 01/12/2025 à 19:51

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

1er décembre - ** Les actions de DoorDash DASH.O ont augmenté de 3,9 % à 206,15 $ le lundi, et progressent pour la quatrième séance consécutive, après que le directeur Alfred Lin a dévoilé l'achat d'actions dans la plateforme de livraison de repas ** Selon une déclaration réglementaire vendredi, Alfred Lin de Sequoia Capital a acheté plus de 514 000 actions d'une valeur d'environ 100 millions de dollars la semaine dernière ** Le 4 novembre, Roelof Botha a démissionné en tant que patron de Sequoia, et Lin et Pat Grady sont devenus les nouveaux intendants de la société de capital-risque ** Le 6 novembre, les actions de DASH ont plongé d'environ 17% après que la société basée à San Francisco a affiché un bénéfice manqué au troisième trimestre , et ses plans pour dépenser des centaines de millions supplémentaires dans sa stratégie de croissance 2026 au milieu des préoccupations croissantes en matière de coûts ont ébranlé les investisseurs

** DASH a environ 431 millions d'actions en circulation et Sequoia Capital est le deuxième plus grand détenteur avec environ 31,18 millions d'actions derrière Vanguard, selon les données de LSEG

** Grâce à cette évolution en séance, les actions ont augmenté de 23 % depuis le début de l'année par rapport à la progression de 5 % de l'indice S&P 500 Consumer Discretionary

.SPLRCD et au gain de 21 % du Nasdaq .IXIC

** Sur 47 analystes couvrant DASH, 35 considèrent l'action comme un "fort achat" ou un "achat", 12 comme un "maintien"; leur prévision médiane de 280 $ est en baisse par rapport à 310 $ il y a un mois - LSEG

Valeurs associées

DOORDASH RG-A
206,2150 USD NASDAQ +3,95%
NASDAQ Composite
23 290,95 Pts Index Ex -0,32%
© 2025 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

Cette analyse a été élaborée par Reuters et diffusée par BOURSORAMA le 01/12/2025 à 19:51:33.

Agissant exclusivement en qualité de canal de diffusion, BOURSORAMA n'a participé en aucune manière à son élaboration ni exercé aucun pouvoir discrétionnaire quant à sa sélection. Les informations contenues dans cette analyse ont été retranscrites « en l'état », sans déclaration ni garantie d'aucune sorte. Les opinions ou estimations qui y sont exprimées sont celles de ses auteurs et ne sauraient refléter le point de vue de BOURSORAMA. Sous réserves des lois applicables, ni l'information contenue, ni les analyses qui y sont exprimées ne sauraient engager la responsabilité BOURSORAMA. Le contenu de l'analyse mis à disposition par BOURSORAMA est fourni uniquement à titre d'information et n'a pas de valeur contractuelle. Il constitue ainsi une simple aide à la décision dont l'utilisateur conserve l'absolue maîtrise.

BOURSORAMA est un établissement de crédit de droit français agréé par l'Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution (« ACPR ») et par l'Autorité des Marchés Financiers (« AMF ») en qualité de Prestataire de services d'investissement et sous la surveillance prudentielle de la Banque Centrale Européenne (« BCE »).

Conformément à la réglementation en vigueur, BOURSORAMA établit et maintient opérationnelle une politique de gestion des conflits d'intérêts et met en place des mesures administratives et organisationnelles afin de prévenir, identifier et gérer les situations de conflits d'intérêts eu égard aux recommandations d'investissement diffusées. Ces règles contiennent notamment des dispositions relatives aux opérations financières personnelles afin de s'assurer que les collaborateurs de BOURSORAMA ne sont pas dans une situation de conflits d'intérêts lorsque Boursorama diffuse des recommandations d'investissement.

Le lecteur est informé que BOURSORAMA n'a aucun conflit d'intérêt pouvant affecter l'objectivité des analyses diffusées. A ce titre, le lecteur est informé qu'il n'existe pas de lien direct entre les analyses diffusées et les rémunérations variables des collaborateurs de BOURSORAMA. De même, il n'existe pas de liens financiers ou capitalistiques entre BOURSORAMA et les émetteurs concernés, en dehors des engagements contractuels pouvant régir la fourniture du service de diffusion.

Il est rappelé que les entités du groupe Société Générale, auquel appartient BOURSORAMA, peuvent procéder à des transactions sur les instruments financiers mentionnés dans cette analyse, détenir des participations dans les sociétés émettrices de ces instruments financiers, agir en tant que teneur de marché, conseiller, courtier, ou banquier de ces instruments, ou être représentées au conseil d'administration de ces sociétés. Ces circonstances ne peuvent en aucune manière affecter l'objectivité des analyses diffusées par BOURSORAMA.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • Une gamme de médicaments appelés GLP-1 (Ozempic, Wegovy, Mounjaro...) efficaces contre le surpoids et le diabète, pourrait aider à lutter contre l'obésité, qui touche plus d'un milliard de personnes dans le monde, selon l'OMS ( AFP / SEBASTIEN BOZON )
    L'OMS recommande les médicaments GLP-1 pour lutter contre l'obésité
    information fournie par AFP 01.12.2025 20:36 

    Une gamme de médicaments, appelés GLP-1, efficaces contre le surpoids et le diabète, pourrait aider à lutter contre l'obésité, qui touche plus d'un milliard de personnes dans le monde, a déclaré lundi l'Organisation mondiale de la santé (OMS). On les connaît sous ... Lire la suite

  • Le pape Léon XIV, entouré des dignitaires religieux libanais, arrose un olivier qu'il a planté dans le centre de Beyrouth, le 1er décembre 2025 ( AFP / anwar amro )
    A Beyrouth, Léon XIV plante l'olivier de la paix
    information fournie par AFP 01.12.2025 20:22 

    Entouré des chefs religieux libanais, Léon XIV a planté lundi un jeune olivier, symbole de paix, sous une immense tente dressée dans le centre de Beyrouth, après une cérémonie pendant laquelle il a appelé les dignitaires des différentes communautés à oeuvrer pour ... Lire la suite

  • Photo diffusée par la police de Hong Kong le 1er décembre 2025 montrant des agents de l'Unité d'identification des victimes de catastrophes (DVIU) à l'œuvre après un incendie meurtrier dans le complexe résidentiel Wang Fuk Court, à Hong Kong ( Police Hong Kong / - )
    Incendie de Hong Kong : 14 personnes arrêtées, le bilan s'alourdit à 151 morts
    information fournie par AFP 01.12.2025 20:14 

    Quatorze personnes ont été arrêtées à Hong Kong dans l'enquête sur l'incendie le plus meurtrier qu'a vécu le territoire depuis des décennies, les autorités ayant découvert sur les façades des bâtiments dévorés par les flammes des filets de protection qui n'étaient ... Lire la suite

  • La justice a validé lundi l’unique offre de reprise de Carmat, fabricant français de coeur artificiel placé en redressement judiciaire depuis juillet ( AFP / BERTRAND GUAY )
    La justice donne une nouvelle vie au concepteur du coeur artificiel Carmat
    information fournie par AFP 01.12.2025 20:06 

    La justice a validé lundi l’unique offre de reprise de Carmat , fabricant français de coeur artificiel placé en redressement judiciaire depuis juillet, au terme de plusieurs mois de rebondissements. Le tribunal des affaires économiques de Versailles "ordonne la ... Lire la suite

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank