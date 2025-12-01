DoorDash augmente après que Lin, de Sequoia, a déclaré avoir acheté 100 millions de dollars d'actions

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

1er décembre - ** Les actions de DoorDash DASH.O ont augmenté de 3,9 % à 206,15 $ le lundi, et progressent pour la quatrième séance consécutive, après que le directeur Alfred Lin a dévoilé l'achat d'actions dans la plateforme de livraison de repas ** Selon une déclaration réglementaire vendredi, Alfred Lin de Sequoia Capital a acheté plus de 514 000 actions d'une valeur d'environ 100 millions de dollars la semaine dernière ** Le 4 novembre, Roelof Botha a démissionné en tant que patron de Sequoia, et Lin et Pat Grady sont devenus les nouveaux intendants de la société de capital-risque ** Le 6 novembre, les actions de DASH ont plongé d'environ 17% après que la société basée à San Francisco a affiché un bénéfice manqué au troisième trimestre , et ses plans pour dépenser des centaines de millions supplémentaires dans sa stratégie de croissance 2026 au milieu des préoccupations croissantes en matière de coûts ont ébranlé les investisseurs

** DASH a environ 431 millions d'actions en circulation et Sequoia Capital est le deuxième plus grand détenteur avec environ 31,18 millions d'actions derrière Vanguard, selon les données de LSEG

** Grâce à cette évolution en séance, les actions ont augmenté de 23 % depuis le début de l'année par rapport à la progression de 5 % de l'indice S&P 500 Consumer Discretionary

.SPLRCD et au gain de 21 % du Nasdaq .IXIC

** Sur 47 analystes couvrant DASH, 35 considèrent l'action comme un "fort achat" ou un "achat", 12 comme un "maintien"; leur prévision médiane de 280 $ est en baisse par rapport à 310 $ il y a un mois - LSEG