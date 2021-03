18 mars 2021. DONTNOD Entertainment, studio français indépendant de création et de développement de jeux vidéo et Xbox Game Studios, division de Microsoft, sont fiers d'annoncer que l'aventure narrative Tell Me WhyTM, a remporté les prix "Au-delà du jeu vidéo" et "Excellence narrative" lors des Pégases 2021 !

Organisée par l'Académie française des Arts et Techniques du jeu vidéo, la cérémonie s'est tenue le 17 mars et a honoré les meilleurs jeux vidéo de l'année écoulée.



Oskar Guilbert, Président Directeur Général de DONTNOD, déclare : « Nous sommes très fiers de voir Tell Me Why récompensé dans ces deux catégories ! A travers cette création originale, nous souhaitions aborder des thèmes forts et engageants qui fédèrent très largement les joueuses et joueurs d'aujourd'hui. Ces prix sont une très belle reconnaissance pour la qualité du travail des équipes de DONTNOD. Cela nous conforte dans notre stratégie d'offrir des expériences populaires impactantes et des voyages émotionnels uniques. »



En route vers les BAFTA

Tell Me WhyTM est nommé dans la catégorie "Game Beyond Entertainment" aux BAFTA Games Awards (British Academy of Film and Television Arts Awards), dont la cérémonie se tiendra le 25 mars prochain en version digitale et désignera les grands gagnants de l'année 2020.

La catégorie "Game Beyond Entertainment" récompense les créations aux contenus crédibles et authentiques, à travers l'impact émotionnel qu'elles génèrent, les thématiques abordées et l'utilisation innovante de notre média, pour explorer et délivrer des messages positifs forts sur la vie des joueuses et joueurs, au-delà du pur divertissement vidéoludique.

***

Tell Me WhyTM propose un récit mystérieux et intime où les jumeaux Tyler et Alyson Ronan se retrouvent après de nombreuses années de séparation. Ils découvrent qu'ils partagent toujours un lien fort et surnaturel qui leur permet d'interagir avec des souvenirs du passé. Avec pour toile de fond la jolie petite ville imaginaire de Delos Crossing en Alaska, Tell Me WhyTM présente des personnages réalistes et traite de sujets sociaux forts. Alors que vous explorerez le passé des jumeaux, vos choix influeront leur relation et la force du lien qui les unit, tout en façonnant le cours de leurs vies.

Tell Me WhyTM est également le premier jeu d'un grand studio et éditeur dans lequel le joueur incarne un protagoniste transgenre, Tyler Ronan. Du casting à la conception du personnage, Microsoft et DONTNOD se sont engagés à rendre l'histoire de Tyler la plus authentique et significative possible pour les membres des minorités de genre, en s'appuyant notamment sur l'expertise de GLAAD, organisation dédiée à la représentation LGBTQ dans les médias.

Tell Me WhyTM comporte trois chapitres, disponibles via le Xbox Game Pass et à l'achat sur Xbox One, Windows et Steam. Le premier épisode est désormais disponible gratuitement sur ces plateformes.

***

Pour plus d'informations sur Tell Me WhyTM, rendez-vous sur le site officiel : www.tellmewhygame.com

