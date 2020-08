Paris, le 28 août 2020. DONTNOD Entertainment, studio français indépendant de création et de développement de jeux vidéo, et Xbox Game Studios, division de Microsoft, sont fiers d'annoncer que Tell Me WhyTM a été élu meilleur jeu Xbox lors de la Gamescom 2020. Le premier chapitre de cette série en trois parties est désormais disponible avec le Xbox Game Pass sur Xbox et sur Steam.

Découvrez la bande-annonce ici : https://youtu.be/DRN2VgTB-J8

Tell Me WhyTM raconte l'histoire des jumeaux Alyson et Tyler Ronan, qui se retrouvent pour la première fois dix ans après la mort de leur mère. Dans ce mystère intime, le joueur incarne à la fois Tyler et Alyson alors qu'ils explorent les secrets de leur enfance joyeuse, mais troublée, dans une petite ville de l'Alaska.

Avec Tell Me WhyTM, les joueurs découvriront une mécanique de jeu autour du lien surnaturel et unique entre Alyson et Tyler qui leur permet de revivre des souvenirs de leur passé. Certains de ces souvenirs et la version choisie par le joueur joueront un rôle capital dans la progression du jeu.

Cette nouvelle aventure narrative de DONTNOD Entertainment a été conçue en partenariat étroit avec plusieurs associations qui ont permis à l'équipe créative de s'assurer que les personnages et les thèmes abordés dans le jeu offrent une représentation inclusive et respectueuse notamment pour le personnage de Tyler en tant qu'homme transgenre.

Les trois chapitres de cette nouvelle création originale de DONTNOD Entertainment sortiront à une semaine d'intervalle, ce qui permettra aux fans de confronter leurs expériences, de partager des théories et d'explorer des chemins alternatifs entre les chapitres. Le chapitre 2 sera disponible le 3 septembre et le dernier chapitre le 10 septembre.

Oskar Guilbert, Président Directeur Général de DONTNOD, déclare : « Je suis très heureux de ce prix prestigieux obtenu au plus grand évènement du jeu vidéo au monde qu'est la Gamescom. C'est une très belle reconnaissance de la qualité du travail de nos équipes dans une période difficile de crise sanitaire. Je les en remercie très chaleureusement. »

Le chapitre 1 de Tell Me WhyTM, est maintenant disponible à l'achat sur Xbox One, Windows 10 sur PC et Steam. Le jeu est également disponible sur Xbox Game Pass pour console et PC. Pour obtenir les dernières informations sur Tell Me WhyTM, visitez le site officiel : www.tellmewhygame.com

À propos de DONTNOD Entertainment

Créé en 2008, DONTNOD est un studio français indépendant de création et de développement de jeux vidéo « AA » de genres populaires, aventure (LIFE IS STRANGETM, TWIN MIRRORTM), action (REMEMBER METM) et jeux de rôle (VAMPYRTM). Chaque nouveau jeu est une création originale avec une expérience narrative et une mécanique de jeu uniques, nativement multi-écrans (consoles, PC, smartphones, tablettes, Mac et TV) et destiné à un large public, qu'il soit lancé par épisodes en reprenant avec succès les recettes des séries TV ou en « One shot ». Le studio a construit une notoriété internationale avec des éditeurs leaders tels que Microsoft, Square Enix, FOCUS Home Interactive, Bandai Namco Entertainment ou Capcom.

DONTNOD (code ISIN : FR0013331212 - ALDNE) est coté sur Euronext Growth Paris.

Entrez dans l'univers immersif et novateur du studio dont-nod.com

