DONTNOD ENTERTAINMENT : LIFE IS STRANGE 2, UNE DÉMO JOUABLE DISPONIBLE ET SORTIE OFFICIELLE DE LA SAISON COMPLÈTE SUR LE MARCHÉ JAPONAIS

26 mars 2020. DONTNOD Entertainment, studio français indépendant de création et de développement de jeux vidéo et SQUARE ENIX®, sont heureux d'annoncer la sortie d'une démo jouable de Life is Strange 2, le nouveau chapitre de la franchise à succès et plusieurs fois récompensée de Life is Strange, disponible sur PlayStation®4, sur Xbox One®, et sur PC.

Aujourd'hui marque également la date de sortie officielle de la saison complète du jeu au Japon.

Les cinq épisodes entièrement doublés de la saison de Life is Strange 2 sont disponibles sur le marché japonais sur Windows PC/Steam et XBOX ONE® (version digitale uniquement) et également sur PlayStation®4 (version boite et digitale).

Site internet officiel japonais : https://www.jp.square-enix.com/lis2/

Liste des acteurs de doublage : https://www.jp.square-enix.com/lis2/character/

Trailer japonais : https://www.youtube.com/watch?v=9UcWDr9oxb0

Découvrez le début du voyage qui change la vie des frères Diaz à travers l'Amérique.

Les cinq épisodes époustouflants de cette aventure, nommée aux BAFTA, racontent l'histoire de deux frères, Sean Diaz, 16 ans, et son petit frère Daniel, 9 ans, qui doivent quitter leur maison dans la banlieue de Seattle à la suite d'un évènement tragique qui changera leur vie à tout jamais. La situation se complique avec l'apparition d'un nouveau pouvoir fascinant qui aura de grandes conséquences sur Sean, Daniel et leur relation. Rien ne sera plus comme avant.

À mesure que le pouvoir de Daniel grandit, c'est à Sean de décider des règles selon lesquelles ils vivent. Daniel observe son frère aîné de près et prend ses propres décisions en fonction de ce qu'il apprend. Tout comme Daniel, la démo se souviendra de tous vos choix et il vous sera possible de poursuivre l'aventure là où vous vous étiez arrêté lorsque vous achèterez le jeu complet.

« Life is Strange 2 est une expérience narrative dont nous sommes extrêmement fiers. On adore Sean et Daniel, les nouveaux protagonistes, mais également les thèmes abordés tels que les préjugés, la perte d'un être aimé et la fraternité. » déclare Jon Brooke, Vice-Président de la marque et du marketing chez Square Enix External Studios. « Nous sommes ravis que chacun ait la possibilité de découvrir cette expérience de jeu. »

« Nous sommes très heureux de partager ce nouvel opus de Life is Strange qui illustre une très belle relation fraternelle et d'éducation avec les joueurs japonais », a déclaré Oskar Guilbert, Président Directeur Général de DONTNOD Entertainment. « Nous espérons que nos fans seront heureux de vivre cette nouvelle aventure et adopteront nos deux héros avec la même passion que celle manifestée par les joueurs des autres pays. »

Jouez dès maintenant à la démo disponible sur PlayStation 4, Xbox One, et PC. La saison complète de Life is Strange 2 est également disponible en version boite et digitale sur PC/Steam, PlayStation 4, et XBOX ONE®.

Achetez la saison de Life is Strange 2 : www.BuyLiS2.com

Découvrez le site officiel de LIFE IS STRANGE : https://lifeisstrange.square-enix-games.com

Découvrez la page Facebook de LIFE IS STRANGE : https://www.facebook.com/LifeIsStrangeGame/

Suivez-nous sur Twitter : https://twitter.com/LifeIsStrange

Suivez-nous sur Instagram: https://www.instagram.com/lifeisstrangegame/

Rejoignez-nous sur Discord : https://discordapp.com/invite/lifeisstrange

À propos de DONTNOD Entertainment

Créé en 2008, DONTNOD est un studio français indépendant de création et de développement de jeux vidéo « AA » de genres populaires, aventure (LIFE is STRANGETM, TWIN MIRRORTM), action (REMEMBER METM) et jeux de rôle (VAMPYRTM). Chaque nouveau jeu est une création originale avec une expérience narrative et une mécanique de jeu uniques, nativement multi-écrans (consoles, PC, smartphones, tablettes, Mac et TV) et destiné à un large public, qu'il soit lancé par épisodes en reprenant avec succès les recettes des séries TV ou en « One shot ». Le studio a construit une notoriété internationale avec des éditeurs leaders tels que Microsoft, Square Enix, FOCUS Home Interactive, Bandai Namco Entertainment ou Capcom.

DONTNOD (code ISIN : FR0013331212 - ALDNE) est coté sur Euronext Growth Paris

Entrez dans l'univers immersif et novateur du studio dont-nod.com







DONTNOD Entertainment

Oskar GUILBERT

Président Directeur Général



Benoît GISBERT-MORA

Directeur Administratif et Financier

invest@dont-nod.com

ACTUS finance & communication

Corinne PUISSANT

Relations Analystes/Investisseurs

Tél. : 01 53 67 36 77 - dontnod@actus.fr



Anne-Catherine BONJOUR

Relations Presse

Tél. : 01 53 67 36 93 - acbonjour@actus.fr



À propos de Square Enix External Studios

Le groupe de développement et d'édition Square Enix External Studios, basé à Londres, travaille avec des studios de développement leaders dans le monde entier à la création de nouvelles propriétés intellectuelles ainsi qu'au développement de nouvelles franchises sous l'égide de Square Enix Holdings. Square Enix External Studios est à l'origine de nombreux jeux, y compris les franchises Just Cause® et Life is Strange®, ainsi que des titres tels que Batman: Arkham Asylum® and Sleeping Dogs®.

À propos de Square Enix Ltd.

Square Enix Ltd., rattachée à l'unité commerciale de Square Enix Europe, publie et distribue des contenus de divertissement édités par le groupe SQUARE ENIX®, EIDOS® et TAITO® en Europe et dans la zone PAL. Square Enix Ltd. s'appuie également sur un réseau international de studios de développement leaders tels que Crystal Dynamics ® et Eidos Montréal®. Le groupe Square Enix peut s'enorgueillir de posséder les droits de produits tels que : FINAL FANTASY®, qui s'est vendu à plus de 144 millions d'exemplaires dans le monde entier, DRAGON QUEST® qui s'est vendu à plus de 78 millions d'exemplaires, TOMB RAIDER® qui s'est vendu à plus de 74 millions d'exemplaires et le légendaire SPACE INVADERS®. Square Enix Ltd. est une filiale en propriété exclusive basée à Londres de Square Enix Holdings Co., Ltd.

Plus d'informations sur Square Enix Ltd. sont disponibles à l'adresse suivante : http://www.square-enix.com/eu/fr/