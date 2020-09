DONTNOD ENTERTAINMENT : DONTNOD ENTERTAINMENT ENTAME LE RECRUTEMENT DE SA NOUVELLE ÉQUIPE À MONTRÉAL

Pilotée par plusieurs des créateurs de Life Is StrangeTM, cette nouvelle filiale aura pour mission de créer une nouvelle IP narrative détenue par DONTNOD



Paris, le 22 septembre 2020. DONTNOD Entertainment, studio français indépendant de création et de développement de jeux vidéo, a le plaisir d'annoncer que les recrutements pour son nouveau bureau canadien, basé à Montréal, sont lancés. Avec Luc Baghadoust, qui endosse le rôle de Producteur Exécutif Studio, et Michel Koch, qui prend la Direction Créative, ainsi que d'autres membres de l'équipe Life Is Strange(TM), ce nouveau studio de développement s'attellera à la conception d'une nouvelle création originale. L'expérience acquise, notamment grâce à leur travail sur la série Life Is Strange(TM) qui a fait la renommée mondiale de DONTNOD, sera un atout considérable pour la création d'un nouveau titre narratif mémorable.

Luc Baghadoust partage : « Je vis à Montréal depuis la fin de Life Is Strange 2 et suis tombé amoureux de la ville et de sa culture. Des studios indépendants aux géants de l'industrie, l'énergie et la créativité Montréalaises sont palpables, et c'est un honneur pour DONTNOD de rejoindre la scène locale. Poursuivre l'aventure ici avec Michel et participer à la création d'une nouvelle équipe autour d'un projet original est une chance inouïe. »

« Avec la création de cette nouvelle équipe sur un autre continent, c'est une nouvelle page de l'histoire de DONTNOD qui s'écrit. Mais c'est aussi la genèse de nouveaux personnages et de nouvelles intrigues qui, je l'espère, parleront et toucheront de nombreux joueurs et joueuses de par le monde. Chacun de nos précédents projets nous a appris au sujet de nos forces et de nos faiblesses en tant que créateurs, mais c'est surtout notre communauté, nos joueuses et joueurs, qui sont le meilleur reflet de nos créations. C'est pour elles et pour eux que nous souhaitons toujours progresser et innover dans la réalisation d'expériences interactives inclusives, empathiques et impactantes » commente Michel Koch.

Véritable métropole du jeu vidéo, Montréal regorge de talents qualifiés parmi lesquels DONTNOD entend dénicher ses nouvelles collaboratrices et nouveaux collaborateurs. La ville, prônée pour son multiculturalisme et sa qualité de vie, est en effet le berceau de nombreux jeux vidéo et abrite désormais des milliers de développeurs.

La création d'une nouvelle équipe à Montréal est une étape importante dans la stratégie de développement de DONTNOD, qui compte actuellement plus de 250 collaborateurs à Paris. La première vague de recrutement porte sur l'intégration d'une dizaine de personnes d'ici à la fin de l'année et se poursuivra en 2021.

Ce développement s'inscrit dans les valeurs du studio indépendant dont l'objectif est de concevoir des expériences narratives fortes, dotées de mécaniques de jeu uniques et accessibles à un large public. Le recrutement d'une équipe canadienne permettra à DONTNOD d'enrichir ses œuvres et de se rapprocher de sa communauté de joueurs nord-américaine.

Oskar Guilbert, Président Directeur Général de DONTNOD, déclare : « Nous sommes très attachés à la culture nord-américaine riche et diverse dans laquelle nous avons ancré notre saga Life Is Strange et notre nouvelle aventure narrative Tell Me Why. Notre présence sur le continent américain est très importante mais elle est aussi naturelle pour nous. Elle fait partie de la vision du studio : travailler avec de nouveaux talents pour créer des œuvres authentiques, originales et inclusives. Les valeurs qui se retrouvent dans nos jeux sont aussi les valeurs du studio dans son fonctionnement. Nous sommes très heureux d'entamer cette nouvelle aventure ! »

À propos de DONTNOD Entertainment

Créé en 2008, DONTNOD est un studio français indépendant de création et de développement de jeux vidéo « AA » de genres populaires, aventure (LIFE IS STRANGETM, TWIN MIRRORTM), action (REMEMBER METM) et jeux de rôle (VAMPYRTM). Chaque nouveau jeu est une création originale avec une expérience narrative et une mécanique de jeu uniques, nativement multi-écrans (consoles, PC, smartphones, tablettes, Mac et TV) et destiné à un large public, qu'il soit lancé par épisodes en reprenant avec succès les recettes des séries TV ou en « One shot ». Le studio a construit une notoriété internationale avec des éditeurs leaders tels que Microsoft, Square Enix, FOCUS Home Interactive, Bandai Namco Entertainment ou Capcom.

DONTNOD (code ISIN : FR0013331212 - ALDNE) est coté sur Euronext Growth Paris.

Entrez dans l'univers immersif et novateur du studio dont-nod.com







