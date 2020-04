DONTNOD ENTERTAINMENT : DONTNOD DE NOUVEAU RÉCOMPENSÉ PAR LES BAFTA POUR SA LICENCE À SUCCÈS LIFE IS STRANGE

DONTNOD Entertainment, studio français indépendant de création et de développement de jeux vidéo, est fier d'annoncer que Gonzalo Martin, acteur dans le rôle de Sean Diaz dans Life Is StrangeTM 2, le nouveau titre de la franchise à succès, récompensée et encensée par la critique, a remporté le BAFTA du meilleur acteur dans un rôle principal, lors de la dernière cérémonie organisée par la British Academy of Film and Television Arts le 2 avril 2020.

Le second BAFTA qui récompense la franchise Life is Strange

La première saison de la série à succès Life is Strange avait déjà été récompensée par un BAFTA pour la qualité de son écriture, le second l'est pour l'excellence de l'interprétation de son acteur principal Gonzalo Martin. Le studio démontre une nouvelle fois sa capacité à se hisser au plus haut niveau des productions de jeu vidéo internationales.

Oskar Guilbert, Président Directeur Général de DONTNOD, déclare : « Aujourd'hui, la franchise Life Is Strange est de nouveau plébiscitée internationalement. L'attribution de ce trophée récompense la qualité exceptionnelle de notre second opus Life Is StrangeTM 2, et confirme l'importance du travail des actrices et acteurs dans le jeu vidéo d'aujourd'hui, qui ouvre nos créations à un public encore plus large. »



Pour plus d'informations sur Life Is StrangeTM 2, rendez-vous sur : https://lifeisstrange.square-enix-games.com

Page Facebook officielle de DONTNOD : https://www.facebook.com/DONTNOD.Entertainment/

Suivez-nous sur Twitter : https://twitter.com/DONTNOD_Ent

À propos de DONTNOD Entertainment

Créé en 2008, DONTNOD est un studio français indépendant de création et de développement de jeux vidéo « AA » de genres populaires, aventure (LIFE is STRANGETM, TWIN MIRRORTM), action (REMEMBER METM) et jeux de rôle (VAMPYRTM). Chaque nouveau jeu est une création originale avec une expérience narrative et une mécanique de jeu uniques, nativement multi-écrans (consoles, PC, smartphones, tablettes, Mac et TV) et destiné à un large public, qu'il soit lancé par épisodes en reprenant avec succès les recettes des séries TV ou en « One shot ». Le studio a construit une notoriété internationale avec des éditeurs leaders tels que Microsoft, Square Enix, FOCUS Home Interactive, Bandai Namco Entertainment ou Capcom.

DONTNOD (code ISIN : FR0013331212 - ALDNE) est coté sur Euronext Growth Paris

Entrez dans l'univers immersif et novateur du studio dont-nod.com







DONTNOD Entertainment

Oskar GUILBERT

Président Directeur Général



Benoît GISBERT-MORA

Directeur Administratif et Financier

invest@dont-nod.com

ACTUS finance & communication

Corinne PUISSANT

Relations Analystes/Investisseurs

Tél. : 01 53 67 36 77 - dontnod@actus.fr



Anne-Catherine BONJOUR

Relations Presse

Tél. : 01 53 67 36 93 - acbonjour@actus.fr



À propos de Square Enix External Studios

Le groupe de développement et d'édition Square Enix External Studios, basé à Londres, travaille avec des studios de développement leaders dans le monde entier à la création de nouvelles propriétés intellectuelles ainsi qu'au développement de nouvelles franchises sous l'égide de Square Enix Holdings. Square Enix External Studios est à l'origine de nombreux jeux, y compris les franchises Just Cause® et Life is Strange®, ainsi que des titres tels que Batman: Arkham Asylum® and Sleeping Dogs®.

À propos de Square Enix Ltd.

Square Enix Ltd., rattachée à l'unité commerciale de Square Enix Europe, publie et distribue des contenus de divertissement édités par le groupe SQUARE ENIX®, EIDOS® et TAITO® en Europe et dans la zone PAL. Square Enix Ltd. s'appuie également sur un réseau international de studios de développement leaders tels que Crystal Dynamics ® et Eidos Montréal®. Le groupe Square Enix peut s'enorgueillir de posséder les droits de produits tels que : FINAL FANTASY®, qui s'est vendu à plus de 144 millions d'exemplaires dans le monde entier, DRAGON QUEST® qui s'est vendu à plus de 78 millions d'exemplaires, TOMB RAIDER® qui s'est vendu à plus de 74 millions d'exemplaires et le légendaire SPACE INVADERS®. Square Enix Ltd. est une filiale en propriété exclusive basée à Londres de Square Enix Holdings Co., Ltd.

Plus d'informations sur Square Enix Ltd. sont disponibles à l'adresse suivante : http://www.square-enix.com/eu/fr/