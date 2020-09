DONTNOD ENTERTAINMENT : CALENDRIER DE PUBLICATION DES RÉSULTATS SEMESTRIELS 2020

Paris, le 15 septembre 2020. DONTNOD Entertainment, studio français indépendant de création et de développement de jeux vidéo, annonce son calendrier de publication pour les résultats semestriels 2020. Cette publication sera également l'opportunité de faire le point sur l'actualité du studio, sa stratégie et ses perspectives de développement.

Publications Dates Résultats semestriels 2020 Lundi 28 septembre 2020 après Bourse Conférence téléphonique SFAF Mardi 29 septembre 2020 - 10h00

À propos de DONTNOD Entertainment

Créé en 2008, DONTNOD est un studio français indépendant de création et de développement de jeux vidéo « AA » de genres populaires, aventure (LIFE IS STRANGETM, TWIN MIRRORTM), action (REMEMBER METM) et jeux de rôle (VAMPYRTM). Chaque nouveau jeu est une création originale avec une expérience narrative et une mécanique de jeu uniques, nativement multi-écrans (consoles, PC, smartphones, tablettes, Mac et TV) et destiné à un large public, qu'il soit lancé par épisodes en reprenant avec succès les recettes des séries TV ou en « One shot ». Le studio a construit une notoriété internationale avec des éditeurs leaders tels que Microsoft, Square Enix, FOCUS Home Interactive, Bandai Namco Entertainment ou Capcom.

DONTNOD (code ISIN : FR0013331212 - ALDNE) est coté sur Euronext Growth Paris.

Entrez dans l'univers immersif et novateur du studio dont-nod.com

DONTNOD Entertainment

Oskar GUILBERT

Président Directeur Général



Benoît GISBERT-MORA

Directeur Administratif et Financier

invest@dont-nod.com

ACTUS finance & communication

Corinne PUISSANT - Relations Analystes/Investisseurs

Tél. : 01 53 67 36 77 - dontnod@actus.fr



Anne-Catherine BONJOUR - Relations Presse

Tél. : 01 53 67 36 93 - acbonjour@actus.fr